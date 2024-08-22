【台股操盤人筆記】2025景氣擴張仍看好，把握美國總統大選前佈局機會

鉅亨研報 2024-08-22 13:04

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加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2024/08/21）

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野村腳勤觀點：

時空環境不同，景氣燈號僅供參考

6 月景氣燈號亮起了紅燈，市場有一說景氣即將反轉，但我們認為基於「時空環境不同」，過去經驗不代表未來就是如此，前兩次景氣紅燈發生在 2008 年及 2021 年，當時美國正在 QE、聯邦基準利率非常接近 0%，景氣擴張基本上是寬鬆資金造成的，但這波擴張大家都很清楚是靠著 AI 投資所帶動，甚至聯準會還一路升息，「資金行情」根本就還沒到來，而從股市高點來看，2008/7 脫離紅燈後，6 個月之後才見到高點，期間台股還漲了 18%，2021/12 月脫離紅燈後的確有跌，但更多是受到聯準會暴力升息影響，且最後 2023 年仍然突破了前高，考量現階段聯準會即將啟動降息的前提下，加上經濟依然維持成長，景氣燈號就當作參考，有放在心上即可。

經理人視角：

大盤利多因素：

（一）聯準會終將降息：美國通膨放緩趨勢明確，聯準會 9 月有機會啟動降息，投資人應以利多視之

（二）資金動能充沛：內資今年明顯站在買方，外資在降息背景下也將回補台股，下一波資金行情值得期待

（三）投資價值浮現：企業獲利成長趨勢未變，股價急跌已讓評價面回到合理水準，有助於未來股價持續上攻

（四）AI 引領新趨勢：AI 需求強勁且明確，將帶動相關供應鏈 2H24/2025 的營運動能

大盤利空因素：

（一）地緣政治風險：2024 美國總統大選、中東地緣風險攀升，皆為全球金融體系帶來不確定性

（二）美國關稅風險：美國總統大選若川普順利回歸，全面加徵關稅將是潛在風險

025 景氣擴張仍看好，把握美國總統大選前佈局機會

這波台股從高點下殺到反彈的過程，可以發現評價面並沒有很明顯的修正，市場對於台股展望一點都不悲觀，基本面的好表現是主要的因素，從已公告上半年台股市值前 100 大公司獲利年增率來看，電子上游 35%、電子下游 133%、非電子 80%，表現可說可圈可點，其中可以看到電子上游的成長幅度較緩，主要還是受到聯準會高利率影響消費的影響，但隨著 9 月有望啟動降息，是否帶動消費性電子需求復甦將是一大觀察重點，而且最重要的是 AI 應用面的擴大，隨著 AI 資本支出持續增加，智駕車、機器人應用、手機與 PC 的 AI 應用非常值得期待，最受惠非屬上游的先進製程、先進封裝，以及下游的 AI 伺服器、AI 邊緣運算相關，短線上因為美國總統大選的不確定性，市場信心還是會比較薄弱，但從年底到明年的反彈契機一定要把握，每逢震盪修正都是長線佈局的好機會。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper，2024/07/31 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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