航運勢頭再起！眾多利多簇擁，全球航運股揚帆獨強
鉅亨研報 2024-08-19 10:56
台積電公布 7 月營收報告，合併營收較去年同期成長逾 4 成並創歷年單月新高紀錄，再度驗證 AI 科技相關題材的快速成長，台股繼 8/5 黑色星期一的跳空長黑後，由電子半導體類股領軍、反彈氣勢如虹，逐步收復自 7/11 高點修正以來的失土，但除了科技外，不少眼尖的投資人也注意到航運股在此期間表現更為穩健，根據彭博統計，自 7/11 以來截至 8/14 加權指數修正 9.69%，日股也跌了 13.69%，然而台灣航運類股指數僅修正約 3.02%，若放眼全球航運指數則僅修正 1.07%，且期間走勢明顯呈現「抗跌跟漲」，究竟股價背後暗藏哪些玄機及投資機會？
野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，除了目前市場所關注的 AI 科技焦點，其實航運股的成長性也是相當驚人，例如：台灣貨櫃龍頭的長榮最新公布 7 月營收年增率高達 132.2%，且市場法人普遍預估在第三季料將創下獲利高峰。無獨有偶，受惠貨櫃運費飆漲，日本大型航運商日本郵船 (NYK) 在近期也上修財測、純益有望大增 7 成，激勵股價走揚、也一同帶旺日本同業股價齊漲。根據彭博調查，若比較全球航運與 AI 科技大廠的成長性，分別採 NYSE 全球航運龍頭息收指數前 10 大持股與美股科技七巨頭 (Magnificent 7)，2024 全年營收成長率預估均達 20% 以上的亮眼表現，然進一步觀察 2024 全年每股盈餘 (EPS) 成長率，美股科技七巨頭平均達 71.06%、表現亮眼，然全球航運龍頭指數前十大個股平均則高達 145.59%，獲利爆發力更勝一籌。
00960 野村全球航運龍頭息收 ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 經理人張怡琳表示，AI 科技大趨勢明確且獲市場認同，相關股票投資機會前景可期，但追成長不只 AI，航運類股的爆發力也很驚人，航運是全球貿易的支柱，超過 80% 的國際貿易是通過海運進行的。尤其是在疫情後全球航運一直存在著供不應求的結構性問題，加上 2022 年以來俄烏衝突、紅海危機等地緣政治衝突不斷，再度擾亂全球各類型航運的供給量能，北美罷工更讓供應鏈中斷風險升高。加拿大兩家鐵路公司 Canadian National、Canadian Pacific Kansas City 工會 9 日取得罷工權，若勞資未達協議，最快 8/22 停工或罷工，一旦加拿大鐵路停擺，許多海運貨量將改走美西線，對運價有正面影響。此外，美東碼頭勞資談判膠著，現有合約 9/30 到期後，不排除有罷工風險，北美一旦啟動罷工，將引發一波搶運潮，因應購物旺季零售庫存建倉需求。顯示全球貨櫃供給持續短缺，塞港狀態可能延續。另一方向，從代表全球航運指標的上海出口集裝箱運價指數 (SFCI) 來看，目前運價又再度來到疫情高峰時約 7 成水準，對於航運公司營收與獲利料將帶來大幅的挹注，有助航運股未來表現空間。
展望 2024 下半年，紅海危機未緩解，有助運價緩降、維持高檔震盪，航運市場業者大膽斷言，幾乎可以說是目前運價是做一個貨櫃可賺 3 倍獲利。黃宏治表示，航運市場需求將持續暢旺，塞港狀況亦將延續，在紅海危機船舶繞道航行、主要港口塞港等因素影響下，消耗多餘船噸。加上地緣政治、極端氣候、主要港口擁堵影響船期及航班準點率，高運價將維持更長時間。投資人若想參與全球航運大行情、但又擔心單押個股風險，可考慮投資全球航運 ETF，成分股涵蓋貨櫃、能源 (油輪) 及散裝等全方位航運商機。預計在 8/30 募集的全台首檔航運 ETF「00960 野村全球航運龍頭息收 ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息)」，其追蹤指數「NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數」即是放眼全球三大航運的龍頭企業，在近期震盪盤勢表現抗跌領漲的情況下，提供 ETF 更多元的選擇，協助投資人順風掌握全球航運投資契機，為投資組合增添助力。
全天候投資策略，精準順風掌舵全球航運投資契機
00960 野村全球航運龍頭息收 ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息)
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
上述 ETF 經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊，請詳閱基金公開說明書。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。基金自上市日或上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司或所委任之基金銷售機構不接受本基金受益權單位數之申購或買回。本基金上市或上櫃後之買賣成交價格適用升降幅度限制，且應依臺灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之相關規定辦理。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。投資人可至經理公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 或致電客服中心查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。【野村投信獨立經營管理】
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