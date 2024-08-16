AI很有戲！科技市值型ETF 持續反彈，這類型題材彈最兇
鉅亨研報 2024-08-16 11:34
輝達晶片瑕疵、巴菲特賣股、伊朗揚言開戰等利空消息連發，台股波動加劇，根據統計，每當台股大跌之後，1~2 周內仍維持上下震盪，但兩周後指數反攻機率攀升至 80% 以上，因此，指數大幅修正之後，本益比回落，後勢可望進入反彈行情。野村投信表示，無論是戰爭、或上次股神拋售台積電等非基本面事件，消息面利空常常來的快、去得也快，因此當市場出現非理性殺盤時往往造就布局良機，股市表現最終仍將回歸基本面，如企業獲利與成長性，尤其是未來較具成長潛力的創新科技股，中長期仍將是較具向上動能的族群，因此想參與科技股長期向上成長潛力，過程中更該勇敢分批進場逢低布局創新科技股，讓整體投組更具爆發力。
回顧上次台股出現最大單日跌幅，係發生在 2018 年 10 月 11 日，當時加權指數單日下挫 6.74%，然若當時選擇進場台股，加權指數於 3 個月後止穩、6 個月後完全回填之前跌幅，並於 1 年後上漲 17.75%，表現不俗。其中若觀察占權值較高的電子類股，電子指數於最大跌幅日後 3 個月、6 個月與 1 年表現分別為 0.53%、15.72% 與 28.57%，漲幅更勝大盤。然而，若進一步聚焦創新科技相關族群，如：00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 追蹤指數「臺灣創新科技 50 指數」，上述期間表現為 + 4.88%、+24.49% 與 + 43.18%，表現較大盤與電子指數更為亮眼。
2015/10/31 以來加權指數出現最大跌幅，不同指數爾後一段時間表現
關於輝達新晶片遞延交貨，野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，輝達及台廠的影響其實相對有限。首先，B200 設計問題已經通過修改 6 個光罩解決，最快 10 月就有望出貨，GB200 NVL 72 則是 11 月初，在此期間的營收空窗預計將由 H200、H20 的強勁訂單補上，整體來說並非市場想得那麼悲觀，對台廠來說，與輝達業績最緊密的台積電受到的衝擊也相對輕微，其下半年營收成長的動能乃是蘋果、高通、聯發科等手機晶片，而非 B200 晶片，其他伺服器業者也是如此，目前 AI 伺服器占總營收比重仍不算太高，根據彭博資料，即便 B200 不幸遞延至 2025 Q1 才出貨，估計對於 ODM 廠商的營收衝擊估計也小於 5%，向上基調不變，晶片只是遲到，不是不到。
另一方面，美國經濟究竟有沒有衰退？張繼文認為現在斷定言之過早，但無論從 GDP 增速、製造業 PMI、失業率及就業人數來看，都尚未看到明顯衰退的跡象，更高機率是景氣從先前「不著陸」轉為更大機率「軟著陸」，反倒是聯準會 9 月降息幾乎是板上釘釘的事，未來經濟迎來金髮女孩的機率提高，這將是金融市場樂見的情況。11 月美國總統大選目前變數仍多，但非屬於經濟衰退的問題，此波台股上沖下洗主要來自消息面拋售、與基本面關聯有限，中長期來看投資價值正逐步浮現，因此靜待市場消化利空且籌碼沉澱後，仍將回歸長期向上態勢，對於中長線投資人反而可留意分批加碼的機會，在 AI 資本支出助攻台廠的前提下，根據彭博資料，我們看好全年企業獲利維持 30% 左右成長，這波修正讓台股估值從過去五年最高點回到接近平均的水準，如果在 7 月之前的台股高點都還願意進場，那麼現在投資人更應該好好把握，掌握創新科技中長多漲升行情。
隨著美國股市跌勢暫緩，加權指數站回半年線，觀察歷次美國總統大選不確定性消除後，股市可望反應企業成長基本面，因此，無論誰當選 AI 發展趨勢都不變，創新科技將雨露均霑。00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 經理人林怡君表示，全球科技巨頭每年都會按營收一定比率編列研發費用，並持之以恆，資本支出象徵著公司搶占市佔率的重要布局，但有另一個很重要的指標：研發費用，同樣也值得關注。企業欲掌握市場定價權有一大重點：研發能力強，走在產業前端，例如台積電就是因為掌握技術上的優勢，即便強如蘋果也必須適當體諒台積電的代工價格，不隨意砍價，維持企業優異毛利率，近年經過美中貿易戰和新冠疫情，台積電研發費用也只增不減，2024 上半年的研發費用 30 億美元也較往年同期高，可預期未來這樣的趨勢也會維持下去。例如台積電 2024 年資本支出上調至 300-320 億美元 (前 280-320 億美元)，也是自 2022 年下修以來首度上調。輝達 2022 年研發費用占營收比重高達 27%，蘋果和台積電也有約 7%，研發費用投入當下不保證未來會有收穫，但反之不投入未來就沒有新產品或服務應付市場競爭，對於供應鏈也同樣是如此，以蘋果供應鏈為例，蘋果每年都會與其供應鏈廠商重新議價，甚至透過比價來砍價，無法掌握市場定價權是台灣供應商最常面臨的困境，唯有研發才能掌握話語權，00935 目前約有 72.43% 的「積輝蘋」供應鏈佔比，同時又是最符合「創新科技」概念的選股，真正掌握 AI 乃至於科技發展趨勢的核心概念，從實際歷史回測來看，研發費用佔營收比例越高的公司，股價表現確實更好，未來「大者恆大」的趨勢只會更明顯，00935 的持股也可望持續受惠。待年底美國總統選舉結束，政治不確定性降低，加上台灣在創新科技與 AI 成長力道仍強勁，因此，建議投資人把握投資好機會。
資本支出增產能，增加市佔率 / 研發費用培技術，維持競爭力
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
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