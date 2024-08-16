AI很有戲！科技市值型ETF 持續反彈，這類型題材彈最兇

‌



隨著美國股市跌勢暫緩， 加權指數 站回半年線，觀察歷次美國總統大選不確定性消除後，股市可望反應企業成長基本面，因此，無論誰當選 AI 發展趨勢都不變，創新科技將雨露均霑。00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 經理人林怡君表示，全球科技巨頭每年都會按營收一定比率編列研發費用，並持之以恆，資本支出象徵著公司搶占市佔率的重要布局，但有另一個很重要的指標：研發費用，同樣也值得關注。企業欲掌握市場定價權有一大重點：研發能力強，走在產業前端，例如台積電就是因為掌握技術上的優勢，即便強如蘋果也必須適當體諒台積電的代工價格，不隨意砍價，維持企業優異毛利率，近年經過美中貿易戰和新冠疫情，台積電研發費用也只增不減，2024 上半年的研發費用 30 億美元也較往年同期高，可預期未來這樣的趨勢也會維持下去。例如台積電 2024 年資本支出上調至 300-320 億美元 (前 280-320 億美元)，也是自 2022 年下修以來首度上調。輝達 2022 年研發費用占營收比重高達 27%，蘋果和台積電也有約 7%，研發費用投入當下不保證未來會有收穫，但反之不投入未來就沒有新產品或服務應付市場競爭，對於供應鏈也同樣是如此，以蘋果供應鏈為例，蘋果每年都會與其供應鏈廠商重新議價，甚至透過比價來砍價，無法掌握市場定價權是台灣供應商最常面臨的困境，唯有研發才能掌握話語權，00935 目前約有 72.43% 的「積輝蘋」供應鏈佔比，同時又是最符合「創新科技」概念的選股，真正掌握 AI 乃至於科技發展趨勢的核心概念，從實際歷史回測來看，研發費用佔營收比例越高的公司，股價表現確實更好，未來「大者恆大」的趨勢只會更明顯，00935 的持股也可望持續受惠。待年底美國總統選舉結束，政治不確定性降低，加上台灣在創新科技與 AI 成長力道仍強勁，因此，建議投資人把握投資好機會。