全球航運正當道，投資組合增添助力！ 2024下半年航運需求高、紅海危機未除，全球航運強勢回歸世界舞台
鉅亨研報 2024-08-14 14:45
下半年全球股市不平靜，日銀宣布升息 + 減碼購債引發全球套利交易 (carry-trade) 平倉及賣股潮，加上近期輝達晶片瑕疵、巴菲特砍倉蘋果，以及伊朗揚言開戰等利空消息連發，主要股市自 7 月 11 日高點大多出現雙位數跌幅，例如截至 8 月 5 日 NASDAQ 指數下跌 11.45%、臺灣加權指數下挫 18.31%、日經 225 指數下跌 25.49%，然值得留意的是，其中與地緣政治連動大的航運類股表現相對抗跌，尤其放眼全球三大航運的 NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數僅下跌 8.3%，甚至在 8 月 6 日股市反彈時更大漲 4.41%，彈幅更勝加權指數的 3.39%、台灣航運類指數的 2.41% 與 NASDAQ 指數的 1.02%，可謂抗跌又領漲 (資料來源：Bloomberg，2024/7/11-2024/8/6，原幣計價)。其背後抗跌原因為何？投資人該如何參與？
亞洲航商由日本最大航商 ONE 帶頭漲，後續歐洲航商、貨櫃三雄運價有極大機會跟進漲價，顯示貨櫃航運需求高、紅海危機衝擊仍在，看好貨櫃海運市場將可維持強勁成長，8 月中旬全球前十大多家知名海運業者將全面調漲航運價，目前開始已有 COSCO(中國遠洋海運)、MSC(地中海)、CMA(達飛海運)、Evergreen(長榮海運) 及 ONE(海洋網聯船務) 等陸續通知客戶 8/15 起調漲美西及美東運費，漲幅約在 9%-15% 區間。貨櫃市場將可維持強勁成長理由有三：第一、美國東岸勞資合約即將到期，目前雙方仍在協商當中；第二，加拿大鐵路如真罷工，勢必影響北美的運輸能量，進而支撐美國航運運價上漲，第三、中東戰雲密布，讓航空返回紅海遙遙無期，業界也無法準確預估地緣政治變化影響，加上耶誕購物商機提前報到，實質的貨物量能出籠。紅海位於非洲東北部與阿拉伯半島之間，為全球海上石油運輸要道，全球約有 10% 的海上貿易經過紅海水域，目前紅海危機未除，包括 MSC(地中海)、馬士基等航運巨頭均要求旗下船隊避開紅海，船隻必須繞道非洲南部好望角，增加至少 10 天航程，不僅耗時、耗油，保險成本也急劇上升，顯示全球航運將是最大的受惠族群。
野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，全球航運與主要股市關聯度低，利空擾市反有望逆勢撐盤，就拿聚焦全球前 40 大航運龍頭股票的指數：NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數為例，該指數跟 NASDAQ 指數、加權指數與日經 225 指數的相關係數分別僅 0.45、0.52 與 0.40 的中低相關性，因此在過往突發利空事件干擾股市時，全球航運龍頭多能表現抗跌、甚至逆勢上漲撐盤。舉例來說，2022 年 12 月科技巨頭下挫，當時 Apple、Tesla 等因財報展望不如預期引發美股、台股、科技股乃至於日股下挫 4.8% 至 8.7%，但 NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數卻逆勢小漲 0.9%；又或者 2024 年 4 月以伊衝突引發投資人擔憂拋售，NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數當月卻逆勢大漲 6.6%，再度發揮穩盤要角。
以伊即將交火？全球股災，投資首選神隊友「全球航運龍頭」 長期增長潛佳
00960 野村全球航運龍頭息收 ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 經理人張怡琳表示，全球航運與全球貿易基本面及供需情況息息相關，因此跟主要熱門投資主題的關聯度相對偏低；此外，近期地緣政治情勢再度緊張，中東地區衝突使得更多商船因安全考量繞道而行，導致運送時間拉長、全球運力大幅下降，撞上下半年歐美線運輸旺季，供不應求的結構性問題持續，因此近期全球運價指標如上海出口集裝箱運價指數 (SFCI) 居高不下，再度來到疫情高峰時 7 成水準，這有助航運公司獲利，進而支持航運股的表現。
展望未來，黃宏治指出，隨著通膨放緩、美聯準會降息時程愈趨接近，全球資金動能充沛且企業獲利展望維持穩健有利股市表現，然國際情勢多變、突發利空如中東衝突等可能不時干擾投資氛圍，投資人在股市配置上不妨配置一些「低相關性」、甚至能受惠地緣政治等負面消息之標的最簡單的做法就是投資全球航運 ETF，可望掌握這波地緣政治帶來的「航運財」，加上紅海危機造成塞港問題，尤其是亞洲和中東港口最為嚴重，推升運價明顯上揚，有利於 2024 年下半年營運動能轉強。預計 8/30 啟航募集的全台首檔航運 ETF「00960 野村全球航運龍頭息收 ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息)」其追蹤指數「NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數」，即是精選全球三大航運 (貨櫃、散裝、能源) 龍頭企業，在近期震盪盤勢表現抗跌領漲的情況下，航運股強勢回歸世界舞台正揚帆啟航，建議投資人視己身風險承受度，逢時把握全球航運投資契機，投資組合增添助力。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
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