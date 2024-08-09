地緣政治紛擾加上股市震盪 全球航運股抗跌領漲表現格外吸睛
鉅亨研報 2024-08-09 10:00
近期金融市場負面消息不斷，包括中東地緣政治紛擾擴大、美國經濟數據趨疲使市場擔憂陷入衰退等，導致股市從高峰大幅滑落並轉趨震盪，值得留意的是，與地緣政治連動度大的航運類股表現相對抗跌，且當近日股市自低檔反彈時，航運類股漲幅亦居領先地位。航運類股可望受惠於地緣政治衝擊帶動的運價上漲走勢，加上與主要股市的相關性較低，值得納入投資組合，在降低波動風險之餘更能追求上漲契機。
近期股市轉趨震盪，從上週日銀宣布升息加上減碼購債，引發全球套利交易 (carry-trade) 平倉及賣股潮，到輝達晶片傳出瑕疵、巴菲特砍倉蘋果，以及伊朗揚言開戰等利空消息連發，主要股市自 7 月 11 日高點迄今大多出現雙位數跌幅，截至 8 月 5 日，那斯達克指數下跌 11.45%、臺灣加權指數下挫 18.31%、日經 225 指數下跌 25.49%，然值得留意的是，其中與地緣政治連動大的航運類股表現相對抗跌，尤其放眼全球三大航運的 NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數僅下跌 8.3%，甚至在 8 月 6 日股市反彈時更大漲 4.41%，彈幅更勝加權指數的 3.39%、台灣航運類指數的 2.41%，可謂抗跌又領漲 (資料來源：Bloomberg，2024/7/11-2024/8/6，原幣計價)。
野村投信投資策略部副總經理但漢遠表示，全球航運與主要股市關聯度低，利空擾市反有望逆勢撐盤，以聚焦全球前 40 大航運龍頭股票的指數：NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數為例，該指數跟那斯達克指數、台灣加權指數與日經 225 指數的相關係數分別僅 0.45、0.52 與 0.40 的中低相關性，因此在過往突發利空事件干擾股市時，全球航運龍頭多能表現抗跌、甚至逆勢上漲撐盤。舉例來說，2022 年 12 月科技巨頭下挫，當時 Apple、Tesla 等因財報展望不如預期引發美股、台股、科技股乃至於日股下挫 4.8% 至 8.7%，但全球航運龍頭卻逆勢小漲 0.9%；又或者 2024 年 4 月以伊衝突引發投資人擔憂拋售，全球航運龍頭當月卻逆勢大漲 6.6%，再度發揮穩盤要角。
股市因利空回檔時，全球航運龍頭股表現逆勢上揚
野村投信表示，全球航運與全球貿易基本面及供需情況息息相關，因此跟主要熱門投資主題的關聯度相對偏低；此外，近期地緣政治情勢再度緊張，中東地區衝突使得更多商船因安全考量繞道而行，導致運送時間拉長、全球運力大幅下降，又碰上下半年歐美線運輸旺季，供不應求的結構性問題持續，因此近期全球運價指標如上海出口集裝箱運價指數 (SFCI) 居高不下，又再度來到疫情高峰時 7 成水準，這將有助航運公司獲利，進而支持航運股的表現。
展望未來，隨著通膨放緩、美聯準會降息時程愈趨接近，全球資金動能充沛且企業獲利展望維持穩健有利股市表現，然國際情勢多變、突發利空如中東衝突等可能不時干擾投資氛圍，投資人在股市配置上不妨配置一些「低相關性」、甚至能受惠地緣政治等負面消息之標的，最簡單的做法就是投資全球航運 ETF，例如甫於 8 月 5 日核准募集的全台首檔航運 ETF：00960 野村全球航運龍頭息收 ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息)，其追蹤指數 NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數，即是放眼全球三大航運的龍頭企業，在近期震盪盤勢表現抗跌領漲的情況下，提供 ETF 投資人更多元的選擇。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
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