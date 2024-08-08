【台股操盤人筆記】當機會來臨時你是把握還是錯過？

鉅亨研報 2024-08-08 10:51

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加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2024/08/07）

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野村腳勤觀點：

AI 晶片只是遲到，不是不到

關於輝達新晶片遞延交貨，我們認為對於輝達及台廠的影響其實相對有限。首先，B200 設計問題已經通過修改 6 個光罩解決，最快 10 月就有望出貨，GB200 NVL 72 則是 11 月初，在此期間的營收空窗預計將由 H200、H20 的強勁訂單補上，整體來說並非市場想得那麼悲觀，對台廠來說，與輝達業績最緊密的台積電受到的衝擊也相對輕微，其下半年營收成長的動能乃是蘋果、高通、聯發科等手機晶片，而非 B200 晶片，其他伺服器業者也是如此，目前 AI 伺服器占總營收比重仍不算太高，根據彭博資料，即便 B200 不幸遞延至 2025 Q1 才出貨，估計對於 ODM 廠商的營收衝擊估計也小於 5%。總而言之，我們對於此事件並不悲觀，還是老話一句，「晶片只是遲到，不是不到」。

經理人視角：



大盤利多因素：

（一）聯準終將降息：美國通膨放緩趨勢明確，聯準會 9 月有機會起動降息，投資人應以利多視之

（二）資金動能充沛：內資今年明顯站在買方，外資在降息背景下也將回補，下一波資金行情值得期待

（三）投資價值浮現：企業獲利成長趨勢未變，股價急跌讓估值回到合理水準，有助於未來股價持續上攻

（四 AI 引領新趨勢：AI 需求強勁且明確，將帶動相關供應鏈 2H24/2025 的營運動能

大盤利空因素：

（一）地緣政治風險：2024 美國總統大選、中東地緣風險攀升，皆為全球金融體系帶來不確定性

（二 美國關稅風險：美國總統大選若川普順利回歸，全面加徵關稅將是潛在風險

當機會來臨時你是把握還是錯過？

美國經濟究竟有沒有衰退？我們認為現在斷定言之過早，但無論從 GDP 增速、製造業 PMI、失業率及就業人數來看，都尚未看到明顯衰退的跡象，更高機率是景氣從先前「不著陸」轉為更大機率「軟著陸」，反倒是聯準會 9 月降息幾乎是板上釘釘的事，未來經濟有機會迎來金髮女孩，這將是金融市場樂見的情況。至於台股 8/5 的重挫，我們認為是合理且健康的修正，目前大盤融資維持率已降至 140%，這兩天買盤支撐有助大盤朝橫盤震盪整理，不過當然在 11 月美國總統大選前市場變數仍多，但基於經濟非衰退、AI 資本支出助攻台廠的前提下，根據彭博資料，我們看好全年企業獲利維持 30% 左右成長，這波修正讓台股估值從過去五年最高點回到接近平均的水準，如果在 7 月之前的台股高點都還願意進場，那麼現在投資人更應該好好把握。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper，2024/07/31 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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