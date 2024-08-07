比AI科技股更具爆發力的隱形冠軍 00960大船入港！全台首檔聚焦全球航運王，現在上船正逢時
鉅亨研報 2024-08-07 10:59
國內 ETF 市場新生軍不斷，市場將迎來一檔創新概念 的 ETF，由野村投信所創新發行的「00960 野村全球航運龍頭息收 ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息)」於 2024/8/5 取得核准函，00960 是全台首檔「全球航運龍頭」ETF，市場焦點都在關注 AI，殊不知近一年來，全球航運族群表現比 AI 科技股更為亮眼。全球航運股可算是更具爆發力的隱形冠軍。分析當前熱門主題如美股、台股與 AI 等科技股近一年表現，美 S&P 500 指數、加權指數與 NASDAQ 指數分別上漲 22.13%、32.89% 與 23.68% 表現出色，而全球航運的「NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數」近一年的漲幅達 37.17%，顯示航運族群表現比科技股更強勁出色 (資料來源：彭博、ICE Data，資料日期：截至 2024/7/31)。全球化時代，各國產品透過航運運送的貨物已佔全球貿易量約 90% 以上，航運在經濟活動中扮演著舉足輕重的角色，加上 ESG 減碳效應，觸發航運脫碳的轉折，成為整個海運業變革轉型的利多催化劑之一。提及航運股可能讓台灣投資人想起幾年前貨櫃三雄的驚濤駭浪，究竟全球航運與單一國家航運有何差異與投資機會？
野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，全球航運和一般投資人想的貨櫃三雄概念與性質完全不同。甫於 8/5 申報生效核准的「00960 野村全球航運龍頭息收 ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息)」追蹤指數「NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數」為全台首檔瞄準全球三大航運類別主題的 ETF，一次購足 (one stop shop)「貨櫃」、「散裝」、「油輪」提供投資人參與全球航運股投資機會。00960 野村全球航運龍頭息收 ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 擁三大優勢，「好產業」、「好百搭」與「好時機」。首先，在「好產業」方面，航運比起 AI 更貼近我們日常生活，全球 90% 的商品貿易包括食衣住行育樂都靠航運互通有無，加上航運運價飆揚，帶動貨櫃航運族群向好光景。除了貨櫃外，散裝與能源 (油輪) 也有各自營運旺季，且從年度股票表現來看，三個次產業也有各自發揮的期間，因此投資人可以在任何時間，進場把握全球航運股的投資機會，觸及更廣泛的投資標的，投資契機不漏接！
再來是「好百搭」，黃宏治表示，航運股跟主要股市如美股、台股、科技甚至日股的關聯度低，跟 S&P 500、台灣加權股價指數、NASDAQ 與日經 225 指數的相關係數分別只有 0.51、0.52、0.45 與 0.4 的中低度相關性，因此在過去數次突發利空擾市時，航運股往往逆勢上漲、扮演撐盤的腳色，若搭配作為投資組合，不但有助提高投資潛力，搭配科技股更有助降波動，提升投資效率。至於「好時機」，2024 第四季是布局航運類股的好時機，因為根據統計，9 月進場全球航運龍頭指數並持有三個月的平均表現與投資勝率亮眼，主要受惠年底聖誕跨年購物旺季使廠商提前拉貨潮，當前更有美中新一輪關稅、運河乾旱、中東地緣政治緊張等影響，供不應求料將持續提升全球航運股前景。
資料來源：ICE Data、Bloomberg，原幣計價，係採 NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數回測最早數據日 2019/2/8-2024/5/31。以上僅為標的指數成分股歷史資料回測結果，不代表本基金之未來績效保證。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。
展望未來，00960 野村全球航運龍頭息收 ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 經理人張怡琳表示，隨著全球經濟持續復甦帶動貿易量，有利全球航運公司基本面，搭配近期諸多地緣及氣候事件，如紅海危機、缺工、塞港、運河乾旱、減碳等，顯示航運股票指數長期趨勢向上，航運供不應求的結構性問題持續，供需失衡問題支撐全球三大航運業的營運前景，加上適逢下半年進入傳統航運旺季，無論是短打或中長期資產配置，全球航運投資機會值得留意，9 月登船正逢時，透過全台首檔 00960 野村全球航運龍頭息收 ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息)，參與航運股的「三好」、揚帆啟航掌握航運主秀爆發力和投資潛力。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
上述 ETF 經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊，請詳閱基金公開說明書。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。基金自上市日或上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司或所委任之基金銷售機構不接受本基金受益權單位數之申購或買回。本基金上市或上櫃後之買賣成交價格適用升降幅度限制，且應依臺灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之相關規定辦理。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。投資人可至經理公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 或致電客服中心查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。【野村投信獨立經營管理】
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