豐田在福岡設新電池廠 支持Lexus對抗中國電動車
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 14:48
日本汽車大廠豐田 (Toyota) 將在福岡一座新的電動車 (EV) 電池工廠，主要供應旗下高級品牌 Lexus，助其在亞洲與中國競爭對手抗衡。
日經新聞報導稱，豐田希望在有「日本矽島」之稱的九州，打造成其電動車供應鏈的核心，以及亞洲出口基地，而旗下高級品牌 Lexus 將為電動車策略的支柱，以抗衡中國車廠在亞洲不斷推出售價相對低廉的電動車。
豐田發言人對此報導不予置評，但表示，豐田一直在採取各種措施來加強電動車電池產能。
報導稱，豐田計劃到 2030 年將全球 EV 銷量增至每年 350 萬輛。Lexus 是其 EV 戰略的支柱，計劃到 2035 年將 Lexus 品牌的所有車型都轉為 EV。九州是 Lexus 的主要生産基地。
豐田新電池工廠距離組裝 Lexus 的豐田宮田工廠約 40 公里。宮田工廠的年産能為 43 萬輛，其中 9 成主要出口至亞洲市場。新工廠預計成為向宮田工廠供應電池的主要基地，開工時間和投資金額等將今後敲定。
由於車載電池大且重，豐田將在組裝工廠附近建立生産和供應體系，以提升 Lexus 的成本競爭力。
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