【一分鐘看圖論市】大型品質成長股怎麼了？
鉅亨研報 2024-07-23 10:57
美小型股勁揚
多頭初升段？跌深反彈？
7/11 公布放緩的美國 6 月 CPI 後，聯邦基金期貨市場快速定價今年 2~3 碼降息空間，對小型企業而言，資金成本壓力有望減輕，加上「川普交易」興起，其主張的貿易保護主義可能有利於小型企業的聯想，激勵跌深的美國小型股近期展現活力，與上半年贏家的大型科技股展開資金輪動。大型科技股強者恆強的趨勢改變了嗎？我們認為目前尚未改變。美國經濟數據開始放緩，而小型股對景氣變動敏感程度遠高於大型股，此一背景下的小型股仍難完全取代大型品質成長股，成為基本面買盤的首選。本週重量級科技股財報登場，包括 Alphabet、德儀及特斯拉等大廠，預料市場目光將重返企業獲利基本面。
防川普、反壟斷
台積電重新定義「Foundry 2.0」
台積電 18 日法說會上提出晶圓製造 2.0（Foundry 2.0），也就是除了既有晶圓代工外，再加入封裝、測試、光罩製作以及其他所有除了記憶體製造外的整合元件製造商，預估整合後市佔率從 61% 大幅降低至 28%。此新定義可謂一石二鳥之上策，28% 市占率代表還有 72% 空間可擴大，台積電在先進製程技術仍持續領先；最重要的是市占率大幅降低，可降低反壟斷調查的風險，提前為美國可能收緊禁令超前部署。
全球金融市場重點回顧 (7/13~7/19)
【成熟市場】
- 美國 6 月零售銷售高於預期
- 相較 5 月持平 (預估月減 0.3%)，且 5 月數字上修。扣除汽車及汽油後的零售銷售額增加 0.8%(預估 0.2%，前期 0.3%)，其他銷售數據也普遍強勁。不過市場普遍認為當前的銷售表現未伴隨通膨壓力，因美國經濟的供給側瓶頸正積極改善。
- 美國民主黨總統候選人拜登宣布退選
- 拜登推薦現任副總統賀錦麗代表民主黨參選，靜待民主黨全代會 (8/19-8/22) 結果。
- 美國共和黨總統候選人川普：「台灣偷走我們的晶片事業。」
- 川普稱超級有錢的台灣應支付美國保護費。惟美國國務院強調台灣一直為自己的國防付費，數十億美元的軍備採購支持了美國的製造業、工業及技術。
- 歐洲央行 (ECB) 按兵不動，但強調成長下行風險
- 基準利率維持 3.75%，但會後聲明偏鴿，指出經濟成長面臨的風險偏向下行。總裁拉加德承認 ECB 已進入新階段 (指降息)，唯一的問題在於用何種「速度」。
- 日本 6 月通膨再加速，月底升息有懸念
- 6 月不含生鮮食品的核心 CPI 年增 2.6%(前期 2.5%, 預估 2.7%)，連續兩個月加速，數據顯示薪資普遍上漲，通膨預期升溫，不排除成為提前升息的推動因子。
【新興市場】
- 中共三中全會閉幕，強調「改革」與「中國式現代化」
- 三中全會整體政策框架仍以「供給」為中心，並發布中央與地方財政改革和監管標準國際化等更多細節；本次內容基本上符合外界預期。
- 中國人行 (PBoC) 調降一年期及五年期 LPR
- 人行 7/22 調降 LPR 各 10 個基點至 3.35% 及 3.85%，並宣布 LPR 發布時間改至每月 20 日上午 9 點，遇假日順延，以與金融市場運行時間有更佳的銜接。
【債匯金市】
- 日圓兌美元續升，一度來到 155.36 價位，日本政府干預論四起
- 日圓匯價升至近 6 週新高。日本財務省副大臣神田真人表示，若投機活動導致匯率過度波動，將別無選擇作出「適當反應」。
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