SK集團主席：如果AI無法保證企業獲利 輝達商業模式恐崩潰
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 20:10
據韓媒《Korea Times》報導，SK 集團和南韓商工會議所 (KCCI) 主席崔泰源警告，如果人工智慧 (AI) 技術行業無法保證足夠的盈利能力，輝達 (NVDA-US) 可能會在幾年內失去主導地位。
崔泰源預計，輝達將至少在未來 3 年內保持領先地位，就像淘金熱時期的鐵鎬和牛仔褲製造商一樣繁榮。
然而，崔泰源也強調，淘金熱總有結束的一天，當黃金不再容易取得時，挖掘工具便失去了市場。同樣，如果人工智慧產業不能持續獲利，這股熱潮可能會迅速退去，重蹈淘金熱的覆轍。
這位 SK 董事長指出，微軟 (MSFT-US)、Google(GOOGL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 都生產自己的晶片，在權衡利弊後可能會停止使用輝達的產品。
他說：「如果 AMD、Arm 和 Nvidia 的其他競爭對手以更低的價格銷售高品質晶片，Nvidia 的商業模式可能會崩潰。」
幾周前，他前往美國會見了亞馬遜、英特爾 (INTC-US)、微軟和 Open AI 的執行長。 4 月，他還會見了輝達執行長黃仁勳。
崔泰源說：「美國的大型科技公司，對我們的半導體和能源解決方案構建的高效人工智慧資料中心，表現出了強烈需求。儘管我們不可能提供 AI 數據中心所需的所有組件，但我們將利用自身的技術和材料優勢，致力於打造更有效率的人工智慧資料中心。」
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