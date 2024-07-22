SK集團主席：如果AI無法保證企業獲利 輝達商業模式恐崩潰

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 20:10

崔泰源預計，輝達將至少在未來 3 年內保持領先地位，就像淘金熱時期的鐵鎬和牛仔褲製造商一樣繁榮。

他說：「如果 AMD、Arm 和 Nvidia 的其他競爭對手以更低的價格銷售高品質晶片，Nvidia 的商業模式可能會崩潰。」

幾周前，他前往美國會見了亞馬遜、英特爾 (INTC-US)、微軟和 Open AI 的執行長。 4 月，他還會見了輝達執行長黃仁勳。