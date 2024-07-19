AI紅利還有戲！降息期間定期定額首選創新科技，贏面大
鉅亨研報 2024-07-19 14:14
FED 主席發言再釋鴿訊，帶動台股表現居前，輝達 GB200 將於第三季開始量產出貨，加上電子旺季將至，然而市場對於輝達 (Nvidia) 反壟斷疑慮與美國第二季財報法說來臨等訊息影響，美台兩地科技股進入整理態勢，短線修正降溫後，搭配第三季旺季來臨，市場仍樂觀看待 AI 相關族群，AI 中長期趨勢偏多格局不變，加權指數有望維持震盪偏多走勢，操作方面，選股首考慮 AI、創新科技相關族群。美國最新 6 月通膨數據(CPI) 遠低於市場預期，市場樂觀期待聯準會 9 月降息，根據 CME 期貨 9 月降息一碼機率由前一周 60% 大幅提升至 86%，然而數據公布後美股卻意外修正，連帶拖累 7/12 台股重挫。過去市場有一種說法，認為停止升息、股市先上漲，開始降息、股市再回跌，這次股市修正是否代表利多出盡？如果還想加碼台股的話該怎麼做？
野村投信投資策略部副總經理張繼文分析表示，從過去五次聯準會降息經驗來看，降息期間無論是美股或台股，表現有漲有跌，不完全是修正格局。進一步分析原因，聯準會降息主要來自對於經濟成長放緩的擔憂，萬一經濟陷入負成長 (經濟衰退)，那麼聯準會降息的時間及力度都會更長且更大。
過去五次聯準會降息期間，基準利率變化及股市表現
對比過去五次降息時的經濟態勢，張繼文分析，只要是經濟成長僅是放慢而非負成長，股市基本上還是能維持上漲格局；反之如果經濟陷入負成長，那麼即使聯準會加大寬鬆力度，股市仍會迎來較深的跌幅。
過去五次聯準會降息期間及美國經濟成長率
從彭博統計各單位預估數字來看，張繼文進一步指出，美國 2024~2025 年共 8 個季度的實質 GDP 仍可維持正成長，並且市場預期仍在持續上修。此外根據美國近期公布經濟數據內容，包括就業市場及消費支出，雖然出現放緩，但仍維持在過去相對強勁水準，顯示美國經濟仍具有韌性，還不至於陷入衰退，也就是軟著陸機會極高。短線股市或許因為降息預期的變化而震盪加大，但考量經濟仍維持正成長，股市長線仍是多頭格局。
彭博對美國經濟成長預估值 Consensus (%)
00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 經理人林怡君表示，由於台股與美國股市相關性較高，短線上可能也會面臨震盪修正壓力，不過基於股市多頭格局未變，投資人不妨趁著震盪修正時逢低布局，若是擔心股市波動，也可採取定期定額方法來克服恐懼。統計前一次 2019 年聯準會預防式降息，若是在降息前一個月就提前以定期定額布局台股，加權指數在半年、一年、二年及五年的表現分別為 9.8%、6.0%、42.0%、57.6%。如果是與 AI 等創新科技相關標的，比如 00935 追蹤指數「臺灣創新科技 50 指數」在同期間表現分別為 16.0%、16.7%、61.6% 及 83.3%，表現更優於大盤。只要是長線趨勢向上的好標的，不論高低點進場，只要長線維持每月定期扣款的紀律，都能繳出不錯的超額報酬率，AI 相關的創新科技題材助功而長線趨勢看俏，相關概念股也可望持續並進。
2019 年聯準會預防式降息時，提前一個月進場之定期定額累積報酬率
00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 號稱科技版 0050，成分股以大型優質科技股為主，其中台積電及聯發科分別為第一大及第二大持股，佔比 33.2% 及 14.8%，高於台灣多數科技市值型 ETF。林怡君進一步指出，00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 聚焦多個最強科技主題，包括目前最夯的 AI 大趨勢，以及其他如半導體、5G+、電動車等多項最具成長潛力的創新科技，前十大成分股中亦涵蓋了眾多次產業龍頭股，幾乎清一色都是規模大於 3,000 億的電子權值股，這些股票在今年權值股行情的帶動下皆有不錯的股價表現，未來隨著 AI 持續發展，企業積極建置基礎算力，大企業因具備更強的資本支出以及議價能力，相對來說也更具備競爭優勢，00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 持有的 AI 相關概念股也可望持續受惠。00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 預計在 2024 年 8 月最後一個日曆日將進行首次收益評價，最快有機會 9 月進行首次收益分配。
00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 前 10 大持股
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
上述 ETF 基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊，請詳閱基金公開說明書。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。基金自上市日或上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司或所委任之基金銷售機構不接受本基金受益權單位數之申購或買回。本基金上市或上櫃後之買賣成交價格適用升降幅度限制，且應依臺灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之相關規定辦理。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。投資人可至經理公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 或致電客服中心查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。【野村投信獨立經營管理】
指數免責聲明：「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 創新科技 50 指數」係由臺灣指數股份有限公司（臺灣指數公司）及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 (櫃檯買賣中心) (以上機構合稱「合作單位」) 共同開發，並由臺灣指數公司單獨授權野村證券投資信託股份有限公司使用發行「基金」。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷「基金」，且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及 / 或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任，且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。
野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】
野村證券投資信託股份有限公司 ，110615 台北市信義路五段 7 號 30 樓，理財諮詢專線 02-8758-1568
本公司提供之新聞稿，均依照投信投顧會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範，若須重製或編製新聞稿，應以公司公開資料為主，不得誇大不實。 AMK01-240700105
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- AI投資暴增！瑞銀上調標普500指數年底目標價至5900點 奔向6500點並不荒謬
- 台積電股價落難展望不看淡 股民搶進市值科技型ETF撿便宜
- 中經院上修台灣GDP至3.81% 成長模式「內外皆溫」
- 越跌越買！小資族零股低接台積電、鴻海 高息ETF最愛00919
鉅亨號貼文看更多
下一篇