瞄準AI投資即戰力！創新科技大展實力
鉅亨研報 2024-07-17 10:01
鮑爾國會聽證發言釋放鴿訊，美國 6 月 CPI 放緩，加上台積電第二季財測達標，帶動台股 7/11 再創歷史新高，FED 主席發言強化市場對於降息的預期，今年上半年台股大漲，雖然歷經波動，但也居高不下， AI 概念股幾乎已漲過一輪，AI 進入日常生活的速度比預測中更快，AI 相對應的各大軟硬體廠商，正以加速彼此的合作速度飛躍式的成長，而這一切都只是剛剛才開始，根據數據公司 Statista 的預測，AI 產業到 2030 年複合成長率高達 28%。如果投資人相信 AI 具有明確發展趨勢及未來，此時更無需在意市場波動加劇，在己身風險承受度範圍內，建立 AI 長期投資部位，回檔最佳策略反而是大膽買進創新科技 AI 相關標的。
台積電 7/18 法說會在即，根據彭博統計各單位預估，2024 年台積電全年 EPS 大約 40 元，以疫情前高點 30 倍本益比來計算，台股後續表現值得期待；此外 2025 年資本支出預估增加至 331 億美元，有利於推動上游供應鏈強勁需求。台積電 2 奈米晶片將於下週試產，大客戶蘋果也預計 2025 年導入 2 奈米製程晶片，因此 iPhone17 系列將有機會先行導入使用。隨著晶片製程進入「埃米時代」，相關晶片設計、封裝、測試等要求都將更高，如台積電今年 4 月於北美技術論壇發表 A16 製程，結合台積電晶背供電超級電軌 (Super Power Rail) 技術，運算速度提供但功耗進一步降低 15$pe 20%，此外，目前台積電積極擴產的 CoWoS 先進封裝，將光連結直接導入封裝中 (CPO)，美國 7 大科技巨頭皆率先採用，因此隨著 AI 持續往終端應用滲透，應用層面越來越廣，對於晶片效能要求也來越高，台積電製程技術領先全球下，台股相關 CoWoS、CPO 等相關設備、製程等供應鏈可望持續受惠。另一方面，根據台積電 ESG 報告指出，2030 年目標是在地化採購比率達原物料 50%、零配件 68%、後端設備達 38%；隨著供應鏈在地化，過去長期依賴國外廠商的半導體材料，如先進製程設備與零組件、半導體耗材、特用化學品等台廠也逐漸嶄露頭角，未來業績成長指日可待。
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，回顧台股今年以來表現，截至 2024/7/9，加權指數累積上漲 6,046 點，其中貢獻大盤漲幅最多的前 3 名個股，就是大家熟悉的台積電、鴻海、聯發科，一共貢獻約 4,532 點的漲幅，其餘 4~10 名則分別是廣達、富邦金、國泰金、台達電、中信金、日月光投控以及華城電機，可以發現前 10 檔股票中電子股就佔了 6 檔，且這 6 檔今年以來的股價表現相比大盤走勢也毫不遜色，可以說如果要總結 2024 年迄今台股表現，「電子權值股制霸」就是最佳代表詞。
不過台股表現如此火熱，許多公司的股價也已上漲到相對昂貴價位，最好的例子莫過於剛晉升千金股的台積電，以及 7/8 剛成功填息的千金股聯發科，這兩檔股票買一張動輒新台幣一百多萬元，對一般投資人而言，無論是定期定額還是單筆投資都是不小的負擔。相較之下，隨著近年 ETF 市場快速發展，許多新成立的 ETF 普遍價格更加親民，透過選擇「含積 / 含聯」高的 ETF 來參與這兩家公司的成長，也逐漸成為投資人的首選。
根據統計台灣 54 檔台股 ETF，若以台積電 + 聯發科的比重由高至低排序，前 10 名分別為 0052、006208、0050、006203、0053、0057、00692、00904、00935 及 00690，佔比約在 46%~68% 不等，而當中股票代號以「005」開頭及部分「006」開頭的 6 檔 ETF，由於成立時間較早，淨值皆已超過或非常接近 100 元，換算下來一張十幾萬元，其實也是不低的價格。相較之下剩餘 4 檔 ETF 成立時間較晚，淨值皆處於 100 元之下，其中又以 00904 及 00935 淨值僅 19 或 20 出頭塊最為親民，換算下來一張兩萬多塊的價格，一般投資人也更容易接受。
市值型 ETF 台積電 + 聯發科的比重由高至低排序
00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 基金經理人林怡君分析表示，在這 10 檔 ETF 當中，00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 是唯一一檔從未跌破發行價的 ETF，自 2023/11/1 掛牌上市以來，截至 2024/7/12 淨值已經達 23.82 塊，可以說是新晉 ETF 的人生勝利組。進一步分析 00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 的優勢，除了能以便宜價格參與台積電及聯發科的長線成長行情以外，00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 前十大持股也涵蓋了眾多的次產業龍頭股，除了第十大的瑞昱半導體市值「僅」2,929 億，其餘前十大清一色是規模大於 3,000 億的電子權值股，這些股票在今年權值股行情的帶動下皆有不錯的股價表現，未來隨著 AI 持續發展，企業積極建置基礎算力，大企業因具備更強的資本支出以及議價能力，相對來說也更具備競爭優勢，未來的世界「大者恆大」的趨勢越發明顯，00935「野村臺灣創新科技 50 ETF」持有的 AI 相關概念股也可望受惠。
00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 成立以來淨值走勢
展望後市，張繼文表示，隨著 AI 發展慢慢進入主升段，上至伺服器相關 (組裝、散熱)、自研晶片 (ASIC、矽智財)，下至重電需求 (變壓器、配電盤)，台灣都能找到相關受惠廠商，創新科技就是 AI 世代中最值得期待的市場之一，未來幾年 AI 將呈現百花齊放的格局，建議投資人不管在股市高、低點都可以開始定期定額投資，持之以恆，紀律操作且不隨意停止扣款，有效分散波動風險。00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 自成立以來尚未有過配息紀錄，預計在 2024 年 8 月最後一個日曆日將進行首次收益評價，有機會 9 月進行首次收益分配。
00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 前 10 大持股
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定 (2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會 (2022/12)；理柏 (2014~2017)；亞洲資產管理雜誌 (2023/01))
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