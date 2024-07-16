【一分鐘看圖論市】 6月通膨數據全面放緩
鉅亨研報 2024-07-16 11:39
好數據！6 月 CPI 提供更多通膨下行證據
美國 6 月核心 CPI 年增率 3.3%，低於 5 月及市場預期的 3.4%，創下近三年最低增速。核心商品年減 0.5%，為連續 6 個月萎縮；核心服務年增 3.8% 呈現連續 3 個月下滑態勢。從核心服務 CPI 的三大組成來看 (下左表格)，今年 3~6 月呈現逐月降溫趨勢。
今年降息空間定價改變，激勵債市
【成熟市場】
- 美國 6 月 CPI 顯示廣泛減速，扭轉政策利率市場定價
- 名目月減 0.1%，核心月增 0.1%，幅度雙雙低於預期，尤其後者創下 2021 年 1 月以來最低增速。聯準會關注的超級核心通膨（扣除住房）讀值持續下行，月減 0.1%，顯示自 4 月以來的消費者物價全面降溫仍在持續。
- 美國共和黨總統候選人川普遇襲，民調勝選機率再攀升
- 川普遇刺臨場反應加分，事件後全美賭盤顯示共和黨全面執政機率上升至 49%。
- 聯準會 (Fed) 主席鮑爾強調利率政策的雙向風險
- 鮑爾以「事先備妥」的國會證詞表示，如何在勞動力與通膨間取得適當的平衡是令他徹夜難眠的首要任務。鮑爾重申 Fed 不必等到通膨低於 2% 再降息，他認同通膨至今的進展，且點出美國的充分就業如今面臨更明顯的風險，強調保持高利率過久恐損及經濟成長，外界普遍以偏鴿解讀其發言。
- Fed 官員已意識 6 月數據帶來的通膨進展
- 6 月 CPI 公布後，芝加哥 Fed 總裁 Goolsbee 稱這就是通往 2% 的道路；舊金山 Fed 總裁 Daly 則對數據正面以待，稱決策委員可能需要調整利率看法，但她拒絕提供具體時間框架。
【新興市場】
- 印度 2025 財政預算案出爐
- 此為總理莫迪連任後首份預算案，重點透過投資基礎建設與數位經濟，並開放航空、保險、媒體等領域外國直接投資規定，刺激經濟成長並創造就業。莫迪設下 2025 財年印度經濟體總規模 5 兆美元的目標（現為 2.7 兆美元）。
- 中國 6 月通膨數據低於預期，通縮陰影揮之不去
- 6 月 CPI 年增率僅 0.2%（前期 0.3%／預期 0.4%）、PPI 年減 0.8%，顯示通縮風險仍然嚴峻，投資人將在本週一召開的三中全會尋找北京解決問題的線索。
【債匯金市】
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