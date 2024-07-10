台股震盪創高如何不被甩暈？ 持股低重疊「強勢高息股」策略，領漲抗跌潛力不容小覷
鉅亨研報 2024-07-10 11:20
台股加權指數今天 (7/8) 由低翻紅，盤中一度衝破 24000 關卡，以 23878 點作收，上漲 346 點，也讓 ETF 投資熱潮延續，目前台股 ETF 總受益人數突破 870 萬人，連續 17 週創新高，其中高股息 ETF 就逾 600 萬人，受益人數 2023 年底至今成長 65%。全球股市在 2024 上半年繳出好成績，台股亦屢創新高，然而過程總是免不了上下洗刷，且位處 23000 點高位階的加權指數，近期高檔震盪加大，投資人該如何看待後市？對於投資人、存股族，適逢除權息旺季，該如何配置才能持盈保泰？
野村投信投資策略部副總經理但漢遠表示，台股長期向上，但短期漲多仍可能休息再上，尤其觀察今年以來走勢，在指數創新高之後往往容易出現不小幅度的回檔，儘管事後看來皆震盪再創高，但過程容易讓投資人乃至於存股族心情上下起伏，因此想要參與「震盪向上成常態」的台股成長機會，投資組合宜多元搭配，尤其滿手電子個股或 ETF 投資人，更需要配置不同篩選邏輯之投資標的，以期能在市場拉回時穩住陣腳，才能讓台股「抱緊處理」。
股神巴菲特曾說，累積資產就像滾雪球，雪球若要滾得大，就需要一條足夠的坡道。然而在充滿波動股市，投資高息股就是要投資在夠長的坡道，掌握強勢高息股長期成長潛力。但漢遠舉例近期走勢，自 6 月 20 日受到輝達與台積電等半導體龍頭股價回檔修正，加權指數一度回落近 900 點，其中相關高息股也受到拖累，然可發現 00944「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息)，其追蹤指數「臺灣趨勢動能高股息指數」表現可圈可點，不僅回落幅度相對較少、且上漲反彈時更一馬當先。00944「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 強勢高息股，亦即除了找高息，更透過「動能指標」找出「股價較接近過去一年高點」的公司，有望在多頭領漲、空頭抗跌的高息股。入選成分股必須同時通過「股價動能」與「股利水準」的考驗，因此強勢高息股走勢上有別一般高股息、價值高股息指數，成分股篩選也更升級，投資配置不預設產業比重且更加多元分散，因此領漲抗跌潛力不容小覷，後市行情看俏。
台股好表現，帶動高息 ETF 的火熱買氣，近來高股息台股 ETF 大吸金，新手投資人湧入市場，在投資標的挑選上，除了考量報酬潛力或配息多寡外，更須留意成分股的「獨特性」與「低重疊」，才有機會在大盤上漲時脫穎而出，在大盤波動時相對抗震、趨吉避凶，對投資人而言，00944「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息)「強勢高息股」是同時追求資本利得機會以及息收的投資策略，其追蹤指數成分股的「獨特性」與「低重疊」，也很適合做為當今高股息 ETF 投資浪潮下，分散風險、降低熱門成分股大幅震盪風險的替代性投資選擇。
00944「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 經理人林怡君表示，隨著台股進入除權息旺季、成分股公司之配息陸續到位，有助 ETF 後市價格與息收機會，樂觀看待台股下半年投資機會，建議投資人不妨採取定期定額方式分批進場配置，不管在股市高、低點開始定期定額投資，持之以恆，紀律操作並不隨意停止扣款，對於存股族來說是「強勢高息股」是累積資產的投資好工具。
投資高息股避免團進團出
00944 追蹤指數「臺灣趨勢動能高息股數」具低重疊優勢
00944 野村臺灣趨勢動能高股息 ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息)，6 月 30 日為第一次收益分配的評價基準日，每股配發 * 0.058 元。野村投信表示，由於成立時間較短，以 00944 野村臺灣趨勢動能高股息 ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 目前的淨值組成，現階段配息將以股利所得為主，但隨著台股進入除權息旺季、成分股公司之配息陸續到位，樂觀看待台股下半年投資機會，投資人不妨持續留意現階段累積單位數的布局機會，除息後買進也是進場布局機會。(說明：* 每受益權單位預估配放金額 0.058 元，實際分配金額可能與預估金額有所不同，113 年 5 月份每受益權單位預估配發金額為新臺幣 0.058 元，亦即每張預估配發新臺幣 58 元整，配息金額將於 113 年 7 月 15 日 扣除匯費後匯入股票 (交割) 匯撥帳號；無 (交割) 匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至 (最後開立集中保管帳戶) 股票通訊地址。)
野村投信提醒， ETF 所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，除息時會將除息金額自 ETF 淨值扣除，應一併留意淨值的變動。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
上述 ETF 基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊，請詳閱基金公開說明書。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。基金自上市日或上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司或所委任之基金銷售機構不接受本基金受益權單位數之申購或買回。本基金上市或上櫃後之買賣成交價格適用升降幅度限制，且應依臺灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之相關規定辦理。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。投資人可至經理公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 或致電客服中心查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。【野村投信獨立經營管理】
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