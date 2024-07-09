【一分鐘看圖論市】亞洲雙強！沒有最高、只有更高
鉅亨研報 2024-07-09 12:35
就業數據錯綜，觀望通膨數據
美國６月非農新增人口略高於預期，但失業率升至 4.1% 且高於預期的４%，整體就業報告錯綜。數據公布後 FedWatch 顯示 9 月降息機率明顯上升，市場持續關注即將公布的最新通膨數據。
亞洲雙強！日本、印度同步創新高
7 月 4 日，東證指數在金融股與汽車股的引領下，成功改寫泡沫經濟時期的歷史新高！向市場證明了日股的漲勢可以延續且為全面性的大多頭行情。無獨有偶，印度大選落幕，莫迪確定取得第三度任期，代表其政策得以延續，外資也開始回流印度，股市上演慶祝行情而回到上升軌道，Sensex 指數於同日收盤首次站上 8 萬點大關，再度改寫新高。
全球金融市場重點回顧 (6/29~7/5)
【成熟市場】
- 疲態顯現，美國 6 月 ISM 指數弱於預期
- 製造業指數終值 48.5(前值 48.7, 預期 49.2)，其中生產及就業指數持續萎縮，新訂單微幅回升但仍低於 50，連結通膨預期的支付價格指數 (Prices Paid) 加速下跌至 52.1(前值 57, 預期 55.9)，數據發布後加速殖利率下行。至於服務業萎縮程度更明顯，指數終值 48.8(前值 53.8, 預期 52.6)摜破 50 榮枯分水嶺，創近四年最快萎縮速度，企業活動分項指數暴跌 11.6 點為拖累主因。
- 美國 6 月新增非農就業人數續降，反映勞動力需求降溫
- 6 月新增 20.6 萬人，雖高於預期值 19.1 萬人，但較 5 月 27.2 萬顯著滑落，且前兩個月數據下修 11.1 萬人、加上失業率揚升至 4.1%、平均時薪增速溫和，顯示需求放緩。
- 聯準會 (Fed) 主席鮑爾：「通膨已顯示出恢復下行跡象」
- 鮑爾於歐洲央行論壇表示，目前 Fed 面臨的雙向風險有了更好的平衡，基調審慎樂觀。但他希望看到更多類似近期的數據，使委員們了解目前看到的跡象，就是對「潛在通膨下行的真實解讀」。
- 英國變天，工黨取得 412 席壓倒性勝利
- 英國大選結束，保守黨僅在 650 個席次中取得 121 席，慘敗交出政權，工黨領袖施凱爾 (Keir Starmer) 受英王正式任命成為新任英國首相。
【新興市場】
- 財新 6 月中國 PMI 指數分歧
- 製造業指數終值 51.8(前值 51.7)，創近三年新高，生產指數連續五個月擴張。至於服務業指數終值 51.2(前值 54)，為近八個月新低，顯示儘管北京加大政策支持力度，但企業和消費者信心依然低迷，通貨緊縮壓力仍存。
【債匯金市】
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