【一分鐘看圖論市】PCE數據符合預期持平，貨幣政策效果逐漸顯現 美國銀行體質無虞，壓力測試再度按讚
鉅亨研報 2024-07-02 10:47
PCE 數據符合預期持平，貨幣政策效果逐漸顯現
5 月個人消費支出 (PCE) 物價指數年增 2.6%，符合市場預期且略低前值 2.7%；按月來看成長 0%，符合市場預期且低於前值 0.3%；剔除能源和食品價格後的 5 月核心 PCE 年增 2.6%，符合市場預期，低於前值 2.8%；按月來看成長 0.1%，符合市場預期，低於上修後前值 0.3%。降幅主要仍來自耐久財，顯示民眾面對較高利率水準下，對於大筆消費買氣開始縮手。
美國銀行體質無虞，壓力測試再度按讚
6 月 27 日聯準會公布最新銀行壓力測試結果，受測的 31 家銀行全數通過；過去十年這些銀行的資本適足率維持在強健水準，最新測試結果也顯示即便在相當極端的負面情境下也能維持遠高於法規要求比率。大型銀行基本面無虞，配合貨幣政策即將轉向，金融債投資展望良好。
全球金融市場重點回顧 (06/24~06/28)
【成熟市場】
- 美國續領失業金人數增加
- 美國截至 6/22 當週續領失業金人數升至 184 萬，為 2021 年底以來新高，表明失業者找新工作的時間更久，透露就業市場放緩，然而初領失業金人數則降至 23.3 萬人，低於市場預期的 23.6 萬人。
- 美國 5 月核心資本耐久財訂單下降
- 美國 5 月不含飛機和軍事硬體的核心資本耐久財訂單初值月減 0.6%，創今年以來最大降幅，表明企業在長期借貸成本上升和需求疲軟的情況下仍持謹慎態度。
- 美國第一季實質 GDP 年增率放緩
- 美國第一季實質 GDP 年增率終值 1.4%，較修正值 1.3% 小幅上調 0.1%，不過比去年第四季的 3.4% 增速放緩，為近兩年最小增幅。報告顯示，第一季經濟成長放緩主要由進口激增和商業庫存下滑造成。進口激增讓美國第一季的經濟成長減少 0.82%，庫存減少則拖累 GDP 放緩 0.42%。
- 歐洲通膨數據有所斬獲
- 法國六月 CPI 年增率由前值 2.6% 下降至 2.5%、西班牙由 3.6% 下滑至 3.4%、義大利 0.8% 升至 0.9%，而 ECB 公布歐元區 1 年及 3 年的通膨預期分別為 2.8% 及 2.3%，皆有所下降且低於預期。
- 英國第一季經濟成長超預期
- 隨著英國走出衰退，修正後的英國官方數據顯示，2024 年第一季經濟成長 0.7%，超過上個月公布的數據初步估值 0.6%。
【新興市場】
- 墨西哥、土耳其維持利率不變
- 墨西哥央行於上週的利率會議中將利率維持在 11%，央行表示若通膨朝預期方向回落，將對降息採開放態度，重申任何決定都將循訊漸進。土耳其央行亦將利率維持在 50%，表示即使看見通膨潛在的下行趨勢及需求放緩，服務業通膨仍黏著。
【債匯金市】
- 日圓持續走貶，當局重申密切留意中
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