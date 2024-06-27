【台股操盤人筆記】投資不是比短跑，而是馬拉松

鉅亨研報 2024-06-27 10:44

加權股價指數近 6 個月價量表現：



野村腳勤觀點：

● 輝達吃肉，台灣喝湯

黃仁勳提出了「兩年一新產品」的發展計畫，繼續鞏固輝達在 AI 市場中的領先地位，當然如果輝達想完成這個目標，來自供應鏈的支持絕不可少，因此也不難理解為什麼台積電喊要漲價、黃仁勳力挺，因為台積電在最先進製程是唯一的選擇，讓一點利給供應商來確保 GB200、H200 穩定出貨，對於第一季毛利率大賺 78% 的輝達來說絕對是一筆划算的生意。另外一個必不可少的產業就是散熱，黃仁勳提過「買越多，省越多」的概念，也就是透過更先進的散熱模組來提升節能效能，省下的電費就能再買好幾個 GPU，這剛好也都是台灣廠商所擅長的。可以說未來輝達在繼續保持 GPU 的護城河優勢之餘，與輝達結盟的台灣供應鏈廠商同樣能受惠無窮。

經理人視角：

● 大盤利多因素：

（一） 聯準終將降息：通膨放緩趨勢明確，儘管降息預期一延再延，但無論何時啟動降息都應以利多視之

（二） 經濟溫和成長：美國消費及就業市場放緩但離衰退還有一段距離，經濟從過熱過渡到正常依然有撐

（三） 資金動能充沛：內外資目前同步作多，加上國際長期資金還不見明顯回補，後續資金動能仍強

（四） AI 引領新趨勢：輝達「兩年一新產品」計畫確立 AI 腳步不停止，相關台廠受惠無窮

● 大盤利空因素：

（一） 地緣政治風險：2024 美國總統大選、中東地緣風險攀升，為全球金融體系帶來不確定性

（二） 漲多修正壓力：AI 類股漲多後評價不算便宜，熱錢湧入使籌碼混亂，股價波動風險上升

● 投資不是比短跑，而是馬拉松

台股近期漲多後，股價淨值比 (P/B ratio) 已經回到疫情前的水準，難免讓人擔心是否有大幅回檔的可能，不過換另一個角度想，根據彭博預估，台積電明年仍有 20% 左右的獲利成長，考慮它 35% 的權值占比，大盤即便回檔預計幅度也不會太深。此外進入下半年之後就是電子拉貨旺季，電子業也已進入庫存回補週期，預計在主流類股震盪整理的期間，盤面有機會由庫存調整近尾聲的電子業接續資金進駐，對於盤面多頭氣氛的維持有很大的幫助。就長線而言，AI 依然會是市場的主流，尤其半導體中的高價 ASIC、零組件中的散熱、AI 伺服器相關，未來 2-3 年將持續高度成長，雖然先前有些股價震盪整理，但反而有利於長線走勢。因此建議投資人還是要掌握 AI 大趨勢，從中找出受惠 AI 且營運高度成長的產業；若拿賽事來比喻，這場投資並不是比賽短跑速度，而是一場長線競爭的馬拉松賽事。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper，2024/05/31 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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