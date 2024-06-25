台股大勢！市值科技型ETF超強 創新科技日久見績效，從研發費用掌握科技股強勢關鍵
鉅亨研報 2024-06-25 10:48
AI 熱潮燒全球，科技股帶旺全球股市在 2024 年以來強勁漲勢，其中台股更是氣勢如虹、屢創新高，受惠台積電等電子股大漲，年初以來加權指數不但飛越 2 萬點大關，更在 6 月 19 日收上 23209.54 點新高。面對上半年優異的成績單，接下來投資人應該獲利了結、抑或持股續抱？下半年在配置上如何調整將更具潛力？
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，投資人狂愛高股息 ETF，但其實拉出長期報酬來看，市值型科技 ETF 仍略勝一籌，拉開台股市值型 ETF 及高股息 ETF 來看，今年截至 2024/6/19 以來，兩者報酬率分別為 30.21% 和 19.25%，且市值型 ETF 中科技型表現更佳，遙遙領先市值型非科技股及高息股，證明市值型科技 ETF 確實能創造更漂亮的報酬。即便漲多是最大的風險，卻也沒改變這些科技股多頭的慣性，AI 趨勢仍未改變，創新科技股票仍將是市場矚目的焦點且長線看好。
台股世界強，市值型、科技型 ETF 超強
張繼文進一步分析，台股今年上半年收漲，下半年可望續強，根據歷史統計，2016 年以來至 2023 年 12 月 31 日，加權指數上半年收漲且下半年續漲的平均漲幅達 8.72%，表現不俗；其中，權值龍頭台積電與交易占比大的電子類股表現亦佳，台積電及電子指數下半年續強的平均漲幅分別達 14.14% 與 11.71%，可望比大盤更為提升，但皆出現下半年平均漲幅動能弱於上半年的情況。然而，若聚焦創新科技題材，以「臺灣創新科技 50 指數」為例，其下半年續強的平均漲幅來到 21.14% 表現更亮眼強勢，代表創新科技題材的續航力更佳，對於看好 AI、創新科技的投資人，在下半年更不容錯過。(資料來源：Bloomberg、臺灣指數公司，資料日期：2015/12/31-2023/12/31。) 以上僅為標的指數成分股歷史資料回測結果，不代表本基金之未來績效保證。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。
00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 經理人林怡君表示，以市值型科技 ETF 為例，00935 其追蹤指數「臺灣創新科技 50 指數」就是將創新科技投資機會集大成，鎖定了台灣最強科技產業，並從半導體、AI、電動車等多項最具成長潛力的創新科技主題篩選成分股，能率先掌握新科技浪潮下的投資機會。掌握研發費用，就是掌握科技股強盛的關鍵，全球主要科技公司研發費用佔營收比重普遍不低，過去三年也都有非常好的表現，而 00935 指數精神著重在「研發創新」，其中獨家指標「研發費用佔營收比重排除最差 25% 及小於 2%」更是直指科技股的核心「創新」能力。由於科技進展，產業結構創新的速度越來越快，研發費用支出占營收的比重相對較高的公司，更有機會將投入資本支出轉化為營收及盈餘逐年成長的養分，股價爆發力及長期上漲潛力也較高，在台灣以創新科技為主軸的產業結構下，這類型的公司才能長期吸引資金不斷流入。
林怡君指出，股市行情往往具有趨勢延續性，但繼上半年強漲後，下半年若希望維持向上動能，將會需要擴大機會來源、尋找表現更具續航力的投資題材。今年以來這波台股上漲主要受惠 AI 商機的投資熱潮，由台積電等半導體相關族群領漲帶動，而隨著投資題材持續發酵，資金也會出現外溢效應、流往「尚未反應」的投資機會，因此對於看好台積電或電子股的投資人，更不容錯過走在浪尖上的「創新科技」相關標的，科技黃金十年啟動，AI 大勢才正要開始，目前都是 AI 投資最大的受惠者，相關輝達 (Nvidia) 及 AI 供應鏈機器人相關概念股將高歌猛進，可望在下半年提供更棒的表現續航力，投資更出眾，投資人可把握機會，透過科技市值型 ETF 等，把握這波創新科技紅利。
掌握科技股強勢的關鍵，長期深耕研發費用
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
上述 ETF 基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊，請詳閱基金公開說明書。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。基金自上市日或上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司或所委任之基金銷售機構不接受本基金受益權單位數之申購或買回。本基金上市或上櫃後之買賣成交價格適用升降幅度限制，且應依臺灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之相關規定辦理。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。投資人可至經理公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 或致電客服中心查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。【野村投信獨立經營管理】
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