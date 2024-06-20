【台股操盤人筆記】行情還不到破掉的時候

鉅亨研報 2024-06-20 10:13

加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2024/06/19）

野村腳勤觀點：

蘋果也許會遲到，但從不缺席

雖然晚了一點，但蘋果終於在 WWDC 2024 會議宣布將 AI 放入其產品線，現階段是與 OpenAI 分享 AI 模型資源，但根據彭博社報導，蘋果不會向 OpenAI 支付任何費用，這也象徵蘋果憑藉著其 20 多億用戶基礎的優勢，極有可能後來居上成為 AI 賽局中的最後贏家。另一方面比起 AI PC，我們認為 AI 手機有著更強的消費誘因，在於 AI PC 功能強大但實際用途不明，價格端也較傳統 PC 貴上 100~150 美元，一般消費者是否願意買單需要時間觀察；相比之下 AI 手機的功能簡單且明確，包括自動分類相片、更人性化的個人服務等功能，對於消費者來說會是更有感的需求，也因此無論 iPhone 16 能否震撼市場，蘋果的加入勢必將加速 AI 手機發展，也是未來投資 AI 必須關注的重點。

經理人視角：

大盤利多因素：

（一）聯準終將降息：通膨放緩趨勢明確，儘管降息預期一延再延，但無論何時啟動降息都應以利多視之

（二）經濟溫和成長：美國消費及就業市場放緩但離衰退還有一段距離，經濟從過熱過渡到正常依然有撐

（三）AI 引領新趨勢：輝達點出「一年一新產品」的 AI 策略，發展 AI 腳步不停止，相關台廠受惠無窮

大盤利空因素：

（一）地緣政治風險：2024 美國總統大選、中東地緣風險攀升，為全球金融體系帶來不確定性

（二）需求回溫緩慢：降息遞延令下半年需求回溫及回補庫存力道有限，急單與短單的能見度變短

（三）漲多修正壓力：AI 類股漲多後評價不算便宜，熱錢湧入使籌碼混亂，股價波動風險上升

行情還不到破掉的時候

台灣加權指數年初以來上漲了 30%，成為僅次於費城半導體指數以外，全球最火熱的市場之一。儘管行情火熱不免讓人懼高症發作，但觀察股市崩盤最大的兩個因素：利率 & 經濟，無論是台灣還是美國都沒有景氣衰退的疑慮，加上 FED 對利率的目標仍是降息而非升息，因此就算大盤回檔修正，估計幅度也不會太大。短線上 6 月後將進入財報空窗期，多數產業在缺乏基本面支持下可能會有較大的區間震盪，但只要 AI 趨勢不變，對大盤偏多的想法便將仍然維持不變。至於今年以來的權值股行情，AI 發展初期比的就是誰的資本更雄厚，因此企業大者恆大的狀況難以避免，不過拉長時間來看，AI 走向終端化，AI PC、AI 手機等產品出現，非權值股企業也會有更好的成長機會，因此除了關注權值股外，透過基本面研究找出成長爆發力更好的企業，這才是提高長期勝率的關鍵。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper，2024/05/31 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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