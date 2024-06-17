【一分鐘看圖論市】大型企業展望佳，FED鷹中帶鴿股債揚
鉅亨研報 2024-06-18 11:52
蘋果搶回權值王！大型企業盈餘持續上調
蘋果在最新的產品發表會正式推出 AI 系統手機，分析師看好今年秋天 iPhone 16 上市後將掀換機潮，逾 13 間分析師提高蘋果目標價，蘋果單日上漲 7%，激勵那斯達克指數再創新高。自 2024 年以來，企業獲利上修主要由前七大權值股推動，資本支出仍集中於科技和通訊產業，隨著企業獲利上修推動本益比收斂，大型權值股表現依然主導市場。
減碼降息幅度，利率高原型態更強化
6 月 FOMC 會議維持利率不變，經濟展望預測 2024 年經濟成長及失業率持平、 通膨預期小幅上調。顯示 FED 對美國經濟軟著陸仍是信心十足。點陣圖顯示 2024 年終端利率中位數提升至 5.1%(由 3 月 3 碼降息至 6 月僅剩 1 碼降息)，決策官員想法更趨於一致。支持今年降息兩碼與一碼的人數勢力相當，顯示 9 月仍有可能降息。
全球金融市場重點回顧 (06/10~06/14)
【成熟市場】
- 美國聯準會維持利率不變，減碼降息幅度
- 決議貨幣政策按兵不動，但上調今年通膨預估，多數決策官員預測今年只會降息一碼，遠低於三月時預測的三碼，基調偏向鷹派，主席鮑爾淡化決策官員對利率與通膨預估的重要性，強調一切看數據。
- 美國總統候選人川普，提議關稅取代所得稅
- 川普向商界領袖提出低稅方案，更拋出以提高關稅抵銷部分所得稅減免、最終替代所得稅的想法，引發華爾街熱議。
- 歐洲政經風險升溫，歐股大幅下挫
- 歐洲大選投票中輸給極右派勢力後，法國總統馬克宏宣布提前舉行全國大選，同時，德國蕭茲領導的聯盟也意外失利，歐股遭遇黑天鵝襲擊下滑，歐元跌到一個月最低。
- 日銀維持利率不變，擬 7 月縮減買債額
- 日本央行宣布維持當前的貨幣政策)不變，決定將縮減長期國債收購額、但具體的減額計畫將待下次 (7 月) 會議再行決定，讓市場期待落空，日圓貶值。
【新興市場】
- 中國歐洲擬開打貿易戰，雙方互踩痛點
- 歐盟宣布對中國進口電動車加徵暫時性反補貼關稅，稅率從 17.4%~38.1% 不等，預計在 7 月上路，中國表示不排除對歐盟乳製品和豬肉展開反補貼反傾銷調查，可能還會對汽車、葡萄酒、白蘭地等徵收報復性關稅。
【債匯金市】
- 市場解讀鷹中帶鴿，美國 10 年公債殖利率續下探
- 儘管聯準會會議調低降息次數、市場解讀鷹中帶鴿，公債標售需求強勁，美國 10 年公債殖利率持續下探 21 個基本點至 4.22%。
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