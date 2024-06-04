【一分鐘看圖論市】Computex來襲，科技股精彩可期
鉅亨研報 2024-06-04 15:56
Computex 來襲
台股單月上漲機率達 8 成，科技股精彩可期
每年的 Computex 科技主題連發，吸引大量國際資金關注。統計過去 10 年 Computex 展覽後，6 月及 7 月台股股、電子股平均上漲 1.6%~3.9% 之間，且電子股表現更勝大盤，科技趨勢推升台股後市表現。本次輝達執行長黃仁勳於 Computex 展覽前再度來台，演講內容聚焦在 AI 未來發展，可望為台灣 AI 概念股相關廠商捎來利多；此外預計將有多款 AI PC 及 AI 解決方案亮相，亦是接下來 AI 的關注焦點。
通膨未增溫，降息預期小幅升高
美國 4 月個人消費支出 (PCE) 增長符合預期，雖無明顯降溫但至少消除市場對通膨升溫的擔憂。目前市場對今年降息預期尚屬合理(1~2 碼)，符合預期的 PCE 數據公布後，利率期貨反映 9~12 月降息的機率都小幅升高。
【成熟市場】
- 美國消費者信心轉強，惟經濟前景擔憂
- 美國 5 月消費者信心指數四個月來首次意外上升，從 4 月的 97.5 升至 102，遠超市場預期的 96。主要是對商業狀況和勞動市場的負面看法有所緩解，但儘管近期股市與企業獲利都表現佳，消費者對經濟看法卻是比較悲觀，高利率跟通膨太高會對生活帶來持續性的壓力。
- 美國 PCE 如預期下滑，降息機率上揚
- 美國 4 月 PCE 年增 2.7%，符合預期，核心 PCE 年增幅更從 3 月的 2.81% 降至 2.75%，創 2021 年 4 月以來新低，顯示通膨壓力持續減輕，降息樂觀預期再上揚。
- 歐元區通膨率微升，樂觀看待本週降息
- 歐元區 5 月通膨年增率為 2.6%，雖升幅高出分析師的預期，歐洲央行即將在 6 月 6 日召開會議，市場正押注央行官員降息 1 碼，因為多名 ECB 官員和學者近期均表示，目前的情勢已足以能將利率政策從最高的限制性水準移開，這意味著本週降息基本上勢在必行。
【新興市場】
- IMF 上調中國經濟成長率，看好政策效應
- IMF 將中國 2024 年和 2025 年的 GDP 皆上調 0.4% 至 5% 和 4.5%，鑒於第一季 GDP 成長強勁，且近期政府採取了有利政策措施。
【債匯金市】
- 美國 10 年公債殖利率隨降息預期波動
- 美國消費者信心下滑、多位官員談論偏鷹、不過上週五公布的 PCE 符合預期，債市走勢震盪，美國 10 年公債殖利率一週上升 3.5 個基本點至 4.5%。
- 美債利率及美元走升，金價回落
* 本文不做個別公司個股銷售及推薦之用，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的，基金投資組合因時而異，請投資人留意。
野村證券投資信託股份有限公司｜110615 台北市信義路五段 7 號 30 樓 (台北 101 大樓)｜客服專線：(02) 8758-1568｜野村投資理財網：www.nomurafunds.com.tw
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書 (投資人須知)。基金可能投資承銷股票，其可能風險為曝露於時間落差之風險，即繳款之後到股票掛牌上市上櫃之前的風險。債券投資風險尚包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險等風險。基金可能對不同計價幣別進行一定程度之避險，投資人將承擔基金投資標的對不同計價幣別之匯率波動風險。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。本基金或所投資之債券子基金，可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。本基金或所投資之債券子基金，可能投資應急可轉換債券 (CoCo Bond) 或具總損失吸收能力債券 (TLAC)，當發行機構出現重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致基金持有部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站(www.nomurafunds.com.tw) 查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。野村投信為高盛 (原：NN (L)) 、晉達、野村基金(愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】
- 海外賞屋考察團啟動！專家解析澳洲購屋流程
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇