【台股操盤人筆記】短線Computex撐腰，留意拉回布局機會

輝達 Q1 財報公布後，帶領一眾美國和台灣的 AI 供應鏈股票股價大漲，雖然說財報結果確實優於預期，但從前幾次經驗來看，似乎也不那麼令人意外，即便 AI 趨勢和基本面狀況一直都不錯，市場終究需要找一個催化劑來提振股價跌深反彈、亦或是漲多續漲，無論如何，由輝達扮演這個角色再適合不過。比起財報，輝達會議中提到 B100 最快將於今年 Q3 開始量產，與台灣產業鏈的現狀相符合，有助於台廠 Q4 後營收動能提升，再者預計輝達將於 6/4 Computex 發表一連串新品及準備合作的台廠，涵蓋了伺服器、散熱、AI PC 到 AI 機器人等領域，另外 B100 之後還有 2025 年的 B200、GB200 準備量產，以及與聯發科共同合作的 PC 晶片處理器，台廠仍舊充滿許多機會。

台股這波漲勢來的又快又猛，一是輝達樂觀財報支撐，二是對 Computex 將發表 AI 新品的期待，GB200、AI PC 是今年 Computex 的兩大重點，相關的散熱、PCB 供應鏈可望有更多樂觀指引釋出，而台灣 PC 品牌商推出搭載高通新晶片的 AI 筆電，也可望搭上這波 AI PC 順風車。只是要注意的是，輝達財報和 Computex 皆屬於短期事件影響，對台廠營運的助益不會立即顯現，而即將進入 6~9 月屬於電子淡季，財報利多相對清淡，加上聯準會對降息看法謹慎，Q3 還是要觀察總經數據及企業財報狀況而定。好消息是，Q4 之後企業營運動能可望受新產品的挹注而顯著提升，而市場也將展望 2025 年成長以及 AI 新產品，帶動評價進一步提升。還是建議投資人保持樂觀，短期內任何的漲多拉回都是絕佳買點。

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