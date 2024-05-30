【台股操盤人筆記】短線Computex撐腰，留意拉回布局機會
鉅亨研報 2024-05-30 09:37
加權股價指數近 6 個月價量表現：
野村腳勤觀點：
輝達帶領台灣 AI 供應鏈起飛
輝達 Q1 財報公布後，帶領一眾美國和台灣的 AI 供應鏈股票股價大漲，雖然說財報結果確實優於預期，但從前幾次經驗來看，似乎也不那麼令人意外，即便 AI 趨勢和基本面狀況一直都不錯，市場終究需要找一個催化劑來提振股價跌深反彈、亦或是漲多續漲，無論如何，由輝達扮演這個角色再適合不過。比起財報，輝達會議中提到 B100 最快將於今年 Q3 開始量產，與台灣產業鏈的現狀相符合，有助於台廠 Q4 後營收動能提升，再者預計輝達將於 6/4 Computex 發表一連串新品及準備合作的台廠，涵蓋了伺服器、散熱、AI PC 到 AI 機器人等領域，另外 B100 之後還有 2025 年的 B200、GB200 準備量產，以及與聯發科共同合作的 PC 晶片處理器，台廠仍舊充滿許多機會。
經理人視角：
大盤利多因素：
（一）聯準會降息：通膨放緩趨勢明確、經濟軟著陸機率高，無論聯準會何時啟動降息都應以利多視之
（二）財報表現亮眼：美股 Q1 財報表現不錯，近 8 成企業獲利優於預期，AI 相關類股營運能見度最高
（三）AI 引領新趨勢：伺服器新平台推出及 AI 晶片需求增加，企業增加 AI 投資，科技股進入新多頭格局
大盤利空因素：
（一）地緣政治風險：2024 美國舉行總統大選、中東地緣風險攀升，為全球金融體系帶來不確定性
（二）需求回溫緩慢：降息遞延令下半年需求回溫及回補庫存力道有限，急單與短單的能見度變短
（三）漲多修正壓力：AI 類股漲多後評價不算便宜，熱錢湧入使籌碼混亂，股價波動風險上升
短線 Computex 撐腰，留意拉回布局機會
台股這波漲勢來的又快又猛，一是輝達樂觀財報支撐，二是對 Computex 將發表 AI 新品的期待，GB200、AI PC 是今年 Computex 的兩大重點，相關的散熱、PCB 供應鏈可望有更多樂觀指引釋出，而台灣 PC 品牌商推出搭載高通新晶片的 AI 筆電，也可望搭上這波 AI PC 順風車。只是要注意的是，輝達財報和 Computex 皆屬於短期事件影響，對台廠營運的助益不會立即顯現，而即將進入 6~9 月屬於電子淡季，財報利多相對清淡，加上聯準會對降息看法謹慎，Q3 還是要觀察總經數據及企業財報狀況而定。好消息是，Q4 之後企業營運動能可望受新產品的挹注而顯著提升，而市場也將展望 2025 年成長以及 AI 新產品，帶動評價進一步提升。還是建議投資人保持樂觀，短期內任何的漲多拉回都是絕佳買點。
各期間績效表：（％）
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