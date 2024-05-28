〈開發金法說〉凱壽Q1台股投報率近12% 選股策略資本利得與股利並重

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-28 18:51

開發金 (2883-TW) 今 (28) 日舉行 2024 年第 1 季法人說明會，子公司凱基人壽首季在台股實現獲利 54 億元，年增 3 倍，投資報酬率達 11.91%，不過，凱壽總經理郭瑜玲表示，對於接下來的股市操作，強調不會為了多拿股利而加碼買股，而是資本利得加計股利收入綜合考量。

觀察凱基人壽投資組合，首季國內股票部位 1817 億元，占整體資金比重為 7.9%，投報率為 11.91%；國外股票部位為 821 億元，占比 3.6%，投報率為 5.81%。國外債券部位 1 兆 6056 億元，占比 70%，投報率 4%；國內債券部位 2575 億元，占比 11.2%，投報率 3.41%。

郭瑜玲說明，未來策略方向將以穩健的資產負債管理為主，首先將壯大自有通路與保費業務成長，其次提升投資報酬率，第三是接軌 IFRS 17 與 ICS。她強調，將持續優化 ALM 結構，提升外幣保單比重，以降低避險成本，同時推動高價值與保障型商品的銷售，提升 CSM，並做好接軌準備，完成系統架構與平行測試。

郭瑜玲進一步指出，已規劃三年目標，將業務通路比重從 42% 提升到 60%，並將 CSM 繼續成長率達到雙位數，估全年會成長 5%。

法人關注凱壽對於股市看法，郭瑜玲認為，「股市已經來到預期的高點」，凱壽不會為了想要多一些股利，而去多買一些股票，會把資本利得加計股利收入來看。至於債券方面，他認為，2023 年市場利率來到高點後，固定收益增加有限，會維持與去年相當的部位。

凱基銀行總經理許維銘說明未來營運重點，將在金控協助下，全力成長業務規模，首先是個金業務規模成長，其次是手續費收入與活期存款，第三是法金業務轉型與差異化，預計將申設香港分行。