台股再創新歷史高！專家：短期居高要思危，留意布局「強勢高息股」成長機會，「2利多」表現比大盤更出色
鉅亨研報 2024-05-28 10:04
美公布初領失業金人數低於市場預期，加上聯準會最新會議紀要顯示，多位官員表示若有必要，願意支持升息，然隨著市場再度調整降息預期，仍有一定風險。台股週線連 5 紅，目前加權指數隨黃仁勳來台再度突破新高，不少投資人居高思危意識再起，投資上有什麼更物美價廉、且兼具向上潛力的標的？野村投信表示，現階段全球通膨高漲及股市高檔之際，投資人風險意識再起，挑對產業投資才能勝出大盤，「強勢高息股」可為投資組合帶來穩定的領漲抗跌優勢，建議投資人操作布局可留意具產業利多支持的高息股；包括非電族群的金融股，以及具殖利率題材及獲利穩健成長族群，包含航運、水泥、重電等政策概念股擇優布局。
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，儘管台股長期向上非常適合長期投資，然在短期大漲後建議「選股不選市」，即便是被動型 ETF 的投資也需要一套獨特且有效的方法論 (Methodology)，以期能用更合理價格買到獲利與股利兼具的機會，以期提高投資勝率。截至最新 2024 年 4 月底，加權指數當前本益比為 22.59 倍，略高於 2016 年以來的 10-21 倍區間範圍。甫於 5/9 掛牌上市的 00944 野村臺灣趨勢動能高股息 ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金），其追蹤指數「臺灣趨勢動能高股息指數」，透過獨特的動能與股利雙指標篩出具正向「趨勢動能」且具「高息」股，本益比僅 15.22 倍，遠低於大盤；若考量獲利與股利性，臺灣趨勢動能高股息指數每股盈餘達 5.65 元，明顯高於大盤的 3.76 元，且就股東權益回報相當數字表現亦較佳，展現強勢高股息的實力，無論是股東權益報酬率、亦或每股現金股利，其表現都比大盤更為出色，投資動能不容小覷，建議投資人抱好抱滿，透過單筆布局並定期定額加碼，才不會錯過未來漲勢。張繼文進一步指出，00944「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金）每年 5 月的成分股檢視與調整已於 5/21 完成，根據臺灣指數公司資料顯示，其中電子股比重為 56.20%，非電子比例來到 41.75%，主要增幅來自金融保險、航運與水泥，並新增貿易百貨與綠能環保，調整後的成份股組成更平均、更扎實，才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的之投資人。
「強勢高息股」二利多，「獲利」「股利」性更優，還比大盤價更甜
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臺灣趨勢動能高股息指數
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指數本益比 (倍)
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15.22
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22.59
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指數每股盈餘 (元)
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5.65
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3.76
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指數股東權益報酬率
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13.17%
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9.81%
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指數每股現金股利 (元)
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3.59
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2.24
資料來源：臺灣指數公司，2024/4/30。本基金主要係採用完全複製法追蹤標的指數之績效表現為目標，然因基金必要費用、為因應申贖及指數調整等之相關交易、為維持曝險比例而從事證券相關商品交易及視特殊情形需要採最佳化複製法等因素，仍可能使本基金偏離標的指數之表現。以上僅為標的指數成分股歷史資料，不代表本基金之未來績效保證。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。
00944「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金）經理人林怡君進一步指出，過往經驗顯示透過「動能指標」篩選 (即還原權值股價相對過去一年高點愈接近的股票)，容易找出剛突破或即將突破箱型整理的股票，同時為避免「買貴」或「追逐飆股」，00944 追蹤指數同時檢視「股利指標」，亦即如果股價已經過度飆漲可能使股利殖利率大幅下滑，「動能」與「股利」需同時名列前茅 (得高分) 才能入選成分股，就如同陰陽太極合璧，能巧妙結合並發揮最大投資效益。透過「動能指標」+「股利指標」的雙指標選股，便能真正能篩選出「強勢、高息」兩種特性兼具的股票，00944「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金）做到了「動能 + 股利」，也就是「資本利得 + 高股息」兩者並重，在追求高息的同時也能參與強勢股賺取資本利得的機會，透過成分股篩選機制的有感升級，為投資人打造動能成長、股息收益並行兼顧的投資利器。根據統計，臺灣趨勢動能高股息指數的平均表現將比大盤或一般高股息較為出色，這是因為動能指標挑選的是股價具備正向趨勢動能股票，因此在多空市況下有望領漲抗跌，適合中長期投資人或存股族買進並持有。00944 野村臺灣趨勢動能高股息 ETF（本基金之配息來源可能為收益平準金）預計第一次除息時間落在 7 月中，月月配機制設計也能滿足投資人現金流需求，讓資金運用更加靈活，投資人可善用「存股型」強勢高息股作為存股工具，並挑選具領漲抗跌的強勢動能高息股作為布局主重點，兼顧高股息 ETF 的息收與總報酬。
野村投信提醒， ETF 所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，除息時會將除息金額自 ETF 淨值扣除，應一併留意淨值的變動，不宜以單次配息率高低推估該 ETF 未來會維持一樣的配息率，建議以長期配息記錄作為參考標準，更能有效評估 ETF 配息情況。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
上述 ETF 基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊，請詳閱基金公開說明書。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。基金自上市日或上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司或所委任之基金銷售機構不接受本基金受益權單位數之申購或買回。本基金上市或上櫃後之買賣成交價格適用升降幅度限制，且應依臺灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之相關規定辦理。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。投資人可至經理公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 或致電客服中心查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。【野村投信獨立經營管理】
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