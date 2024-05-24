跟著「輝達」一起飛！創新科技ETF沾光，輝達概念股含量高
鉅亨研報 2024-05-24 10:26
萬眾矚目的全村希望—輝達季報開獎結果再度登場！5/22 美股收盤後，輝達季度財報結果又一次打敗市場預期，繳出第一季營收 260 億 (年增 2.6 倍)、優於預期 246 億；EPS 6.12 元(年增 4.6 倍)、優於預期 5.59 元；毛利率 78.9% 也大幅優於去年同期 66.8% 的優異成績單。此外，關鍵的資料中心業務營收 226 億(年增 4.3 倍)，主要來自 H100 GPU 的貢獻。再一次證明輝達在 AI 產業的領先地位以及 AI 產業的樂觀前景。從市場反應來看，不只輝達盤後股價大漲 6%、首度站上 1000 美元大關，5/23 亞洲(包括台廠) 相關供應鏈廠商股價也樂觀上揚，其中關鍵先進製程—台積電 ADR 已於 5/22 美股盤後上漲 1.61%、輝達特別點名的供應商鴻海 ADR 也同步上漲 2.27%。
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，事實上輝達公布財報之前，台股就已經在護國神山台積電強勢拉抬下屢創新高，也帶動台股 ETF 表現強勢，值得注意的是，科技市值型 ETF 表現普遍優於高股息 ETF，顯示這波 AI 熱潮下科技型 ETF 仍是最大受惠者。00935 作為台灣首檔以多元創新科技題材為主的台股 ETF，持股中有多檔標的受惠 AI 題材，根據 Factset Level 6 分類，截至 2024/5/22，00935 目前持有 AI 相關比重高達 6 成，其中台積電作為第一大持股 (佔比 32%)，更是最受惠這波 AI 熱潮；此外日前外資券商摩根士丹利點名 13 家包括台積電、緯穎在內的 13 檔輝達重要供應鏈商，00935 與之相關的比重接近 4 成，股價表現也有望受惠於近期輝達財報利多提振。
00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 經理人林怡君分析表示，回顧 2023 年以來輝達共發表 5 次財報，每次皆打敗市場預期，不只輝達股價反應利多上漲，相關供應鏈股票也一併受惠。根據回測，過去 5 次輝達公布財報後 1 個月、3 個月、6 個月、1 年期間，00935 追蹤指數 - 臺灣創新科技 50 指數平均上漲 6.36%、9.84%、19.12%、32.41%，各期間皆打敗加權指數 (含息) 以及電子類指數(含息)，展現無論是在短中長期，受惠創新科技題材的超漲能力。
過去 5 次輝達公布財報後台股相關指數後續 1 個月、3 個月、6 個月、1 年表現統計
張繼文進一步指出，除了輝達財報帶動 00935 表現，接下來 6 月即將到來的 Computex 展，除了 AI 人工智慧相關產品備受矚目，涵蓋了綠色科技、智慧移動、半導體應用等四大主題同樣受到關注，除了企業與潛在合作夥伴有更多深入交流的機會，也有望激盪出創新科技新的火花，創新科技趨勢相關企業股價未來表現也值得期待。野村臺灣創新科技 50ETF（00935）號稱「台版 QQQ」，成分股以大型優質科技股為主，其中台積電及聯發科分別為第一大及第二大持股，佔比 32.10% 及 13.99%(截至 5/22)，高於台灣多數科技市值型 ETF。此外 00935 鎖定了台灣最強科技產業，並從半導體、AI、電動車等多項最具成長潛力的創新科技主題篩選成分股，能率先掌握新科技浪潮下的投資機會。指數精神著重在「研發創新」，其中獨家指標「研發費用佔營收比重排除最差 25% 及小於 2%」更是直指科技股的核心 - 創新能力。由於科技進展，產業結構創新的速度越來越快，研發費用支出占營收的比重相對較高的公司，更有機會將投入資本支出轉化為營收及盈餘逐年成長的養分，股價爆發力及長期上漲潛力也較高，在台灣以創新科技為主軸的產業結構下，這類型的公司才能長期吸引資金不斷流入。
林怡君指出，目前 50 檔成分股中，過去三年平均研發費用占營收比重為 9.05%，相比台灣加權指數的 2.64% 及台灣電子類指數的 3.70% 高了一大截；而觀察成分股近三年表現平均上漲 52.82%，更是遠高於台灣加權指數的 16.11% 及台灣電子股指數 22.92%，充分展現創新科技趨勢來臨時，具備創新能力的科技企業股價長期會有更好的表現，值得投資人進場買進並長期持有。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
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