美國對中國電動車加徵100%關稅 馬斯克表態反對

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-24 11:26

馬斯克周四（23 日）表示，不支持拜登總統對中國製造電動車加徵關稅的措施。他說：「特斯拉和我都沒要求徵收這些關稅，事實上，當他們宣布時，我感到驚訝。限制交易自由或扭曲市場的事情不好。」

他還指出，在沒有關稅等因素的情況下，「特斯拉在中國市場的競爭力相當強」，「我支持不徵收關稅」。

美國貿易代表署（USTR）周三宣布，對電動車及電池、電腦晶片、醫療產品等一系列中國銷美商品大幅加徵關稅，其中部分關稅將於 8 月 1 日生效。

據《路透》報導，拜登將中國電動車加徵關稅稅率提高至 100%，把半導體關稅稅率從 25% 調高至 50%。貿易代表署在聯邦公告中表示，30 天公眾意見徵詢期將於 6 月 28 日結束。

今年以來，特斯拉一直舉步維艱，在全球（尤其是中國市場）面臨的競爭壓力越來越大，導致第 1 季營收寫下 2012 年以來最大降幅。年初以來，特斯拉股價累計已大跌近 30%。

此外，汽車研究公司 AutoPacific 的，調查結果發現，美國人對中國電動車的態度非常開放，尤其是年輕人。

這項調查詢問了 800 名 18 歲至 80 歲的美國人，約 36% 受訪者表示，他們「肯定」或「可能」考慮一輛中國品牌的電動車。40 歲以下買家的群體，比率更飆升至驚人的 76%。千禧一代和 Z 世代美國人對中國品牌電動車的接受程度非常高。

AutoPacific 總裁兼首席分析師埃德 · 金說：「這項研究表明，許多美國人對電動車猶豫不決的主要原因是價格，而中國品牌電動車可能配備許多頗具吸引力的車載產品，以更實惠的價格贏得人們青睞。」

埃德 · 金進一步指出：「對囊中羞澀的（美國）年輕人來說，一輛價格合理且功能豐富的電動車正是心儀之物。」