【台股操盤人筆記】AI概念股將有機會先蹲後跳
鉅亨研報 2024-05-23 10:48
加權股價指數近 6 個月價量表現：
野村腳勤觀點：
2024 Computex 看點：AI PC、AI 手機
日前微軟搶先蘋果推出 Copilot+PC 的新款 AI PC，結合了 GPT-4o 的最大亮點就是能做到即時翻譯，而台廠包括宏碁、華碩等品牌廠商第一時間也發表了 Copilot+PC 產品，預計在這次 Computex 上能聽到未來關於 AI PC 的一系列規劃；AI 手機同樣是關注焦點，雖然發展較 AI PC 緩慢，不過 Google 2024 開發者大會上發表了全新 AI 軟體 Gemini Nano，有望導入安卓手機更多 AI 人性化功能，Computex 上更多細節值得關注。最重要的是，無論是 AI PC 還是 AI 手機都還在剛起步的階段，預計 AI PC 在 2025 年將成為市場主流產品，滲透率將從現在的 8% 到 2027 年的 80%，而 AI 手機的出貨比例有望從目前的 11% 提升至 2027 年的 43%，兩者發展未來可以樂觀期待。
經理人視角：
大盤利多因素：
（一）聯準會降息：通膨放緩趨勢明確、經濟軟著陸機率高，無論聯準會何時動降息都應以利多視之
（二）財報表現亮眼：美股 Q1 財報表現不錯，近 8 成企業獲利優於預期，AI 相關類股營運能見度最高
（三）AI 引領新趨勢：伺服器新平台推出及 AI 晶片需求增加，企業增加 AI 投資，科技股進入新多頭格局
大盤利空因素：
（一）地緣政治風險：2024 美國舉行總統大選、中東地緣風險攀升，為全球金融體系帶來不確定性
（二）需求回溫緩慢：降息遞延令下半年需求回溫及回補庫存力道有限，急單與短單的能見度變短
（三）漲多修正壓力：AI 類股漲多後評價不算便宜，熱錢湧入使籌碼混亂，股價波動風險上升
AI 概念股將有機會先蹲後跳
儘管 FED 在降息的時間點上有往後延遲，但觀察就業市場及薪資增速狀況，基本上美國通膨下降趨勢仍確立，對於下半年開始降息的看法不變，另一方面企業對近期的獲利展望則並無太多樂觀的指引，預期近期股價仍是反映基本面無重大利多而處於來回震盪的局面。但以長期來看，美國及歐洲經濟逐漸從谷底復甦，企業獲利恢復成長且有機會持續上修，短線股市若有拉回仍是提供進場點的機會。時序上即將進入 6~8 月除權息旺季，股息題材及填息行情使得近期高股息類股表現一騎絕塵，不過就產業趨勢來看，AI 與半導體先進製程的產業能見度仍然明確，與其現在一股腦追逐高股息題材標的，逢低入手便宜的趨勢成長股也不失為一個好的選擇。展望下半年輝達新 GPU 可望開始接單量產，加上 AI PC、AI 手機換機潮即將出現，相關個股基本面有望受到提振並帶動其股價有所表現。
各期間績效表：（％）
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