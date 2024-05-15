【一分鐘看圖論市】國際降息接力賽開跑！
鉅亨研報 2024-05-15 10:36
- 由於新興國家通膨在 2022 年底就明顯降溫，新興央行政策較歐美國家早一步轉向降息循環
- 隨已開發國家經濟逐步降溫，瑞士央行 2024 年 3 月開啟第一槍率先降息，5 月瑞典跟進，市場預期歐洲央行 6 月可能啟動今年首次降息，美國則是今年底之前有機會降息。
美股首季財報佳，AI 概念挑大樑
- 截至 5/10，合計 92% 標普 500 企業已公布首季財報，其中 78% 企業盈餘優於預期 (高於 10 年均值 74%)。
- 標普 500 企業首季 EPS 年增率 5.4%(2022 年 Q2 以來新高)，惟扣除科技五巨頭 * 後呈現衰退 (-2.4%)，與過去數季情況類似。
- 根據 FactSet 估計，2024 年標普 500 企業 EPS 歷經第一季谷底後，未來三季將加速成長。
全球金融市場重點回顧 (4/22~4/26)
【成熟市場】
- 美初領失業金人數創逾 8 個月新高
►美國截至 5 月 4 日當周的初領失業金人數報 23.1 萬人，遠超市場預期的 21.2 萬人，較修正後與前值 20.9 萬人增加 2.2 萬人，4 周移動平均值報 21.5 萬人；截至 4 月 27 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 178.5 萬人，低於市場預期的 179 萬人，較修正後前值 176.8 萬人增加 1.7 萬人。
- 美國 5 月密大消費者信心指數跌至 6 個月新低
►根據密西根大學的初步數據，5 月信心指數從 77.2 下滑至 67.4，遠弱於市場預期；消費者預計明年物價將以年率 3.5% 的速度上漲，為 6 個月來的最高水平，高於 4 月預期的 3.2%。預計未來 5 到 10 年物價將上漲 3.1%，較一個月前的 3.0% 略有上升。
- 瑞典跟進瑞士降息 8 年來首降減 1 碼至 3.75%
►瑞典央行宣布將政策利率下調 25 個基點至 3.75%，為近 8 年來首次下調基準利率，瑞典央行總裁 Erik Thedeen 表示，在打擊通膨上，央行已取得長足進步，雖然還不能說已經擊敗通膨，另外，央行仍將保持謹慎，但目前有可運作的獨立空間，因此央行現在任務仍是將瑞典通膨率降至 2%，下半年可能再降息 2 次。
【債匯金市】
- 美 10 年公債殖利率持平於 4.5% 附近
►市場權衡較弱的美國初領失業金人數、密大消費者信心指數，以及升高的消費者通膨預期，美 10 年公債殖利率一週震盪後接近持平於 4.50%。
- 以色列對巴勒斯坦拉法展開軍事行動，金價聞訊走升
►以哈停火協商陷入僵局，以色列對拉法展開軍事行動，地緣政治風險推升金價上漲 2.55% 至每盎司 2,360.5 美元。
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