利空即利多，等待降息時程明朗重啟大盤漲勢

AI 發展走了約一年，當前遇到了新世代產品推出的交替期，終端企業客戶在考量經濟規模、等待時間以及成本，對於新舊產品誰可以表現出較高的 CP 值目前尚無定論，也導致個股在這樣的空窗期影響下短線震盪加劇。不過估計下半年，在輝達新世代新產品 NVL72 整體供應鏈還未就位之前，小型客戶在 AI 伺服器的選擇上會趨向多樣性配置，NVIDIA 舊產品及 Intel、CSP 公司自研晶片等多樣解決方案將會在空窗期間呈現百家爭鳴的狀況，而產業領先者勢必搶到更多大型客戶的訂單，加上下半年聯準會降息想法逐漸明朗後，企業資本支出與個人消費預期的遞延狀況也將獲得改善，對於有實力的公司在本季度股價呈現震盪過後，下半年仍可樂觀期待。

5 月是電子傳統淡季，在 AI 晶片龍頭推出新晶片、且對舊晶片採購恐呈現觀望的情況下，第二季對台股相關供應鏈而言變數增加，不過投資人對市場的熱度並未消退，資金快速在類股間出現輪動，資金潮並未退場，加上台股未來 12 個月企業獲利也還在上修，預估大盤年底前都還有創高機會；當前由於美國利率仍維持在高檔位置，消費性電子需求能見度不高，僅 AI 及半導體先進製程成長性較為明確，不過利多依然存在，包括 Intel 和 AMD 新產品陸續出貨、北美四大 CSP 業者加重 AI 伺服器資本支出，6 月 COMPUTEX 也可望帶動市場熱度，目前唯一利空只剩下聯準會是否降息，但只要下半年降息時程明朗，資金就有望重新歸隊電子及 AI 族群，再度點燃漲勢。短期內市場處於第二季財報前的空窗期，盤勢仍偏向震盪格局，建議投資人逢拉回時持續逢低買進，以撐過淡季效應。

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