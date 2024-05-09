高股息ETF轉型再進化！「強勢動能」高息股躍居盤面，領漲抗跌實力稱霸
鉅亨研報 2024-05-09 10:16
台股守在月線之上，短線隨著不確定因素漸排除，加上美國非農就業數據讓市場再度憧憬 FED 降息，加上美科技主要巨頭財報公布 (除輝達 5 月下旬外)，短線市場焦點將回到台股第一季財報及法說上，以及 5 月份高股息 ETF 即將進行調整成份股，指數維持震盪偏多格局，可持續留意高殖利率個股，將是行情焦點。
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，美國近期公布經濟數據表現參差，加上市場消化公司財報展望與聯準會會議方向，科技股震盪加大、台股亦忽漲忽跌，4 月以來加權指數上衝下洗，連帶高人氣的高股息 ETF 表現也大幅震盪，然其中同時以「動能」及「股利」雙指標選股的臺灣趨勢動能高股息指數，4 月以來可謂完美詮釋「領漲抗跌」走勢，例如 4 月初加權指數一度從觸及歷史新高 20883.69 點，臺灣趨勢動能高股息指數漲勢亦步亦趨，表現領先主要高人氣高股息 ETF 追蹤指數；而歷經 4 月 15 日加權指數跳空下跌、4 月 19 日帶量殺破 2 萬點大關，「臺灣趨勢動能高股息指數」波段最大跌幅也明顯低於主要高股息指數，相對適合存股族投資人長期投資持有。
張繼文進一步指出，「臺灣趨勢動能高股息指數」獨創千里馬投資策略，訴求「強勢高息股」，亦即除了找高息，更透過「動能指標」找出「股價較接近過去一年高點」的公司，即多頭領漲、空頭抗跌的高息股；入選成分股必須同時通過「股價動能」(強勢股) 與「股利水準」(高股息) 的考驗，因此強勢高息股走勢上會比一般高股息、價值高股息指數更加穩健，比起僅用動能 (如夏普值) 調整權重、但未導入成分股篩選的作法也更嚴謹升級，而投資不預設產業比重、配置更加多元分散，即便遇到本次由科技 / 半導體領跌的走勢，顯示強勢高息股也將比單押電子股的科技高息指數更加耐震，即便遇到股市修正行情，也能受惠到「低重疊」、「低波動」分散最佳化的效果，使「臺灣趨勢動能高股息指數」相對於台股加權指數更能抵禦下檔風險，提供投資人更具防禦性的投資效用。
00944「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」（本基金之配息來源可能為收益平準金）經理人林怡君表示，「00944 野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」（本基金之配息來源可能為收益平準金）其追蹤指數係透過獨特的「動能」與「股利」雙指標篩出具正向「趨勢動能成長股」(獲利成長高) 兼具「高息股」(配息高)，其截至今年 3 月底之本益比僅 15.26 倍，遠低於大盤；若考量獲利與股利性，臺灣趨勢動能高股息指數每股盈餘達 5.65 元，明顯高於大盤的 3.68 元，且就股東權益回報相當數字表現亦較佳，無論是股東權益報酬率、亦或每股現金股利，其表現都比大盤更為出色，為現階段更適合布局之高性價比的投資選擇。根據統計，若盤勢震盪進場或加碼投資，以市值型的加權指數為例，持有 60、120 與 240 個交易日 (即約 3 個月、6 個月與 1 年) 平均報酬分別為 4.45%、8.37% 與 18.22%；若聚焦股息型的臺灣高股息指數，同期間平均表現分別為 5.77%、7.20% 與 12.03%，表現亦不俗；然而若聚焦混和型的「強勢高息股」，例如透過「股價動能」與「股利指標」雙重篩選的「臺灣趨勢動能高股息指數」，同期間平均表現則將提升至 7.23%、11.59% 與 20.50%，表現均勝過傳統市值型或股息型之投資標的，尤其是動能與股利機會兼具的「強勢高息股」，不但可望受惠成分股無論多空皆具相對強勢的股價動能，同時兼具高息特性也將在市場震盪時提供緩衝效果，長期而言，臺灣趨勢動能高股息指數相較加權指數表現強勁。00944「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」 (本基金之配息來源可能為收益平準金）為您開啟強勢高息股投資首航旅程，值得掌握機會。00944「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」（本基金之配息來源可能為收益平準金）於 5 月 9 日掛牌，採月配息，預計 7 月首次除息，發行價為 15 元，投資門檻低，滿足投資人追求成長與收益兼具的需求。
上述 ETF 基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊，請詳閱基金公開說明書。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。基金自上市日或上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司或所委任之基金銷售機構不接受本基金受益權單位數之申購或買回。本基金受益憑證上市或上櫃後之買賣成交價格應依臺灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有關規定辦理，且無升降幅度限制。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。投資人可至經理公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 或致電客服中心查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。【野村投信獨立經營管理】
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