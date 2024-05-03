AI積蓄台股動能！從雲端到地端，主動式台股科技基金底氣足吸晴度最高
鉅亨研報 2024-05-03 11:20
科技巨頭延續漲勢，美股四大指數同步收漲，市場偏樂觀反應，4/30 加權指數維持在二萬點，台股收復月線，儘管聯準會延後降息的雜音再起，美國就業市場熱絡、零售銷售強勁，顯示著美國經濟依舊保持韌性，年初以來「經濟硬著陸」的聲音逐漸消失，反而是「經濟不著陸」的看法更為普遍。現階段降息並非唯一刺激金融市場的因素，實際上降息原因也比何時降息更為重要，只要聯準會不是為了經濟衰退而降息救市，對金融市場的衝擊就不大，投資人應以利多視之。美股進入超級財報周，本週 AMD、 Super Micro、Apple 等指標股進行財報法說，及 FOMC 會議召開，不確定因素短線指數或將維持高檔整理，但 AI 需求不墜相關類股仍是最具成長潛力的族群，正是延續台股多頭走勢的關鍵，近期加權股價指數在兩萬點附近震盪整理，操作布局可留意，包括 AI Server、HPC、半導體先進製程與封裝、ASIC/IP、IC 設計、散熱等，傳產則看好電力、節能、綠能相關類股。
野村高科技基金及野村 e 科技基金經理人謝文雄表示，科技巨頭 Alphabet 和 Microsoft 財報強勁，重振市場對 AI 主導的科技牛市樂觀情緒。Alphabet 第一季獲利和營收優於預期，同時宣布首次派發股息以及宣布大規模股票回購計畫，推動其股價飆升、正式加入 2 兆美元俱樂部；而 Microsoft 則是在受惠 AI 與雲端需求暢旺，業績超乎預期。除了財報消息與較高的評價面，第二季影響市場的變數，除了國外地緣政治風險，4 月中旬以伊衝突擴大，雖然雙方在象徵性的軍事行動後似有降溫跡象，不願讓衝突升高，股市在短暫暴跌後也恢復理性，不過包括俄烏戰爭的走向仍需持續留意。另外的變數則是美國降息進度，由於通膨降溫步調停滯，加上中東緊張局勢推升國際油價，可能使通膨更不易走低，聯準會官員近期對於降息看法也轉趨保守，目前市場普遍認為首度降息將延後，股市仍將持續受到消息面影響。另一個需要關注的因素是因降息時可能延後，高利率環境將比預期持續更長的時間，將影響消費意願，雖然短期內大盤恐持續震盪整理，惟基本面仍十分良好且具韌性，科技股的多頭行情並未結束，股市前景仍持續樂觀看待，因此即便短線震盪也仍是進場良機，布局首選仍是 AI 相關類股。
科技巨頭揭財報，AI 黃金時刻來了！
台積電於北美技術論壇發表 A16 技術，並將整合 CoWoS 封裝成為共同封裝光學元件 (Co-Packaged Optics, CPO)，將光連結直接導入封裝中。隨著 AI 發展對於運算速度體積及散熱的要求，先進封裝格外受到重視，主要原因在，能讓晶片維持小體積同時能翻倍高效產能，此前台積電法說也表示全年資本資出的 10% 將投入進封裝、測試、光罩等產能擴增上，且 2025 年還會持續擴充 CoWoS 封裝產能，因此 CoWoS、CPO 等相關設備、製程等供應鏈可望持續受惠，顯示台積電先進封裝與高階晶圓設備商機大、將持續旺到明年。
在散熱方面，晶片熱設計功耗提升至 1000W 以上，新產品導入液冷方案：熱設計功耗 (TDP) 提升，超越氣冷解熱範圍，Nvidia GH200/GB200 採用液冷方案，液冷滲透率將高速成長。液冷新增零組件包含 CDU、分歧管、液冷板、機櫃、背門以及液冷背板、伺服器新架構整機櫃液冷 ASP 達 4-5 萬美金，為 3D VC 氣冷方案的 5-10 倍 (對比傳統散熱解決方案為 10-20 倍)，專業法人預估 2024/25 年液冷產值將達 2.6/19.7 億美元，成長近 7 倍。此外，全球各國對於變壓器、配電盤等電力設備的需求大增，國內的重電族群也從內需導向的傳統產業，搖身一變成為外銷全世界的新興產業。AI 資料中心耗電量驚人，美國未來 5 年的電力需求將以每年 1.8% 的速度成長（目前僅不到 1%），至 2023 年資料中心用電量將占全美總用電量 7.5%，成長 3 倍之多。台灣過去身為加工出口王國，無論是 69kv 以下的輸配電設備，還是 69kv 以上發電廠等級的大型變壓器，各類型電力設備需求皆可滿足，搭上這波 AI 順風車，相關公司除了未來數年內營運展望樂觀，更有望被市場以「AI 科技股」的評價來看待，在價值重估(re-rating) 的過程中，將更進一步提升相關個股的股價天花板。
展望後市，謝文雄指出，AI 相關類股仍是最具成長潛力的族群，台積電法說會亦表示 AI 相關營收仍強勁成長，即便目前 AI 在台積電營收的占比仍低，但未來 COWOS 產能陸續增加後，可望打開 AI 晶片供給瓶頸並成為未來重要的營收成長動能。因此， AI 長線看好不變，長線主要投資標的仍以長期趨勢向上產業為主，包括 AI Server、HPC、半導體先進製程與封裝、ASIC/IP、IC 設計、散熱等均可留意。
野村高科技基金績效
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績效 (%)
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3 個月
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6 個月
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今年以來
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1 年
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2 年
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3 年
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5 年
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-1.50
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28.83
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11.75
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66.08
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80.49
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65.19
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262.05
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同類型平均
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4.93
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27.62
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10.05
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47.97
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46.28
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36.36
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164.74
資料來源：理柏 ，資料日期：2024/4/30 * 同類型係採 SITCA 分類台灣股票之科技股票型
野村 e 科技基金績效
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績效 (%)
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3 個月
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6 個月
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今年以來
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1 年
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2 年
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3 年
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5 年
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-2.20
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27.25
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10.53
|
61.72
|
73.24
|
59.86
|
242.92
|
同類型平均
|
4.93
|
27.62
|
10.05
|
47.97
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46.28
|
36.36
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164.74
資料來源：理柏 ，資料日期：2024/4/30 * 同類型係採 SITCA 分類台灣股票之科技股票型
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
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上述基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定，投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，境外基金投資大陸地區有價證券則不得超過該基金資產淨值之 20%，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
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