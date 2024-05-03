港股延續「逼空式」大漲 恒生科技指數早盤漲幅迅速擴大至4%
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-03 10:01
美國中概股周四（2 日）收盤大漲後，港股周五早盤也延續「逼空式」大漲，恒生科技指數漲幅迅速擴大至 4%，恒生指數勁揚 2%。
港股房地產股周五早盤普遍上揚，旭輝控股 (00884-HK) 飆漲 6.58%，新城發展 (01030-HK) 勁漲 3.86%。科技股的表現也不俗，小鵬汽車 (09868-HK) (XPEV-US) 狂漲 8.35%，商湯 (00020-HK) 驟漲 6.02%。
中國周三開始放五一連假，燈塔專業版的數據顯示，截至周四 12 時 54 分，中國五一檔新片總票房（含預售）已突破人民幣 7 億元，《維和防暴隊》、《九龍城寨之圍城》、《間諜過家家代號：白》暫列票房前三名。
中國國家鐵路集團的數據顯示，周三全中國鐵路旅客達到 2,069.3 萬人次，創單日旅客發送量歷史新高。周四全國鐵路預計發送旅客 1,700 萬人次，國鐵集團計劃加開旅客列車 1,094 列。
去哪兒的數據也顯示，5 月 1 日出發的國際機票預訂量不僅超過 2019 年同期，還創下歷年「五一」單日新高。多個免簽目的地預訂量超過 2019 年三成。這個「五一」，中國旅客將遍布全球超過 1,000 座城市，到國外小城探索。
此外，中共中央政治局周二召開會議，表示要結合房地產市場供需關係的新變化、民眾對優質住宅的新期待，統籌研究消化存量房產和調整增量住房的政策措施，抓緊建立房地產發展新模式，促進房地產高品質發展。
中共高層並指出，要靠前發力有效落實已確定的宏觀政策，實施好積極的財政政策和穩健的貨幣政策。要及早發行並用好超長期特別國債，加快專項債發行使用進度，維持必要的財政支出強度。要靈活運用利率及存款準備率等政策工具，增強對實體經濟的支持力道，降低社會綜合融資成本。
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