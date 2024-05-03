鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-03 10:01

美國中概股周四（2 日）收盤大漲後，港股周五早盤也延續「逼空式」大漲，恒生科技指數漲幅迅速擴大至 4%，恒生指數勁揚 2%。

中國周三開始放五一連假，燈塔專業版的數據顯示，截至周四 12 時 54 分，中國五一檔新片總票房（含預售）已突破人民幣 7 億元，《維和防暴隊》、《九龍城寨之圍城》、《間諜過家家代號：白》暫列票房前三名。

中國國家鐵路集團的數據顯示，周三全中國鐵路旅客達到 2,069.3 萬人次，創單日旅客發送量歷史新高。周四全國鐵路預計發送旅客 1,700 萬人次，國鐵集團計劃加開旅客列車 1,094 列。

去哪兒的數據也顯示，5 月 1 日出發的國際機票預訂量不僅超過 2019 年同期，還創下歷年「五一」單日新高。多個免簽目的地預訂量超過 2019 年三成。這個「五一」，中國旅客將遍布全球超過 1,000 座城市，到國外小城探索。

此外，中共中央政治局周二召開會議，表示要結合房地產市場供需關係的新變化、民眾對優質住宅的新期待，統籌研究消化存量房產和調整增量住房的政策措施，抓緊建立房地產發展新模式，促進房地產高品質發展。