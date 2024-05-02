重磅信號！近百家中國企業赴港上市

鉅亨網新聞中心 2024-05-02 09:01

近日美的集團 (000333-CN) 、曹操出行等四家中國企業向港交所遞交 IPO 招股書，擬在香港主板掛牌上市，這是繼 2023 年 10 月 24 日遞交申請之後，美的集團再次更新招股書。

據《券商中國》報導，去年香港市場只有 72 家 IPO 企業上市，融資規模創 10 年新低，今年則有望反彈。據 Wind 統計，今年以來在港交所遞交 IPO 申請的企業，已有 94 家，其中盛禾生物、汽車街等五家已通過聆訊，等待發行。

「看準了香港市場的制度優勢和與國際標準的無縫銜接，透過境外融資，能加速其在大陸及國際市場的發展。」 香港財政司司長陳茂波提到，他在出訪杭州和蘇州時，注意到不少企業已申請或考慮申請赴香港上市。

雖然他說的是長三角企業，但對於珠三角等企業同樣適用，這是不少大陸企業赴港上市看重的地方，香港市場擁有海外資金和國際市場的影響力，且上市制度和揭露標準與國際接軌。

此前，中國證監會公布五項香港資本市場政策，包括支持大陸行業龍頭企業赴港上市、拓寬滬深港通機制、助力香港鞏固提升國際金融中心地位等。

交銀國際董事長譚岳衡表示，這五項措施深化了大陸和香港資本市場互聯互通的深度和廣度，有利於提振資本市場，提升港股市場流動性，吸引更多資金來港。

譚岳衡說，過去幾年，在多重因素影響下，香港新股市場的融資數量和融資額都不太理想，在這個非常關鍵的階段，建議大陸和香港監管機關抓住時間窗口，加速提出配套措施。