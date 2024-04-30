AI狂潮下一步該如何布局？聚焦創新科技，漲勢強悍報酬高於大盤
鉅亨研報 2024-04-30 11:46
台股近期類股快速輪動，4 月以來上「衝」下「洗」，除了受到聯準會降息預期出現變數，台積電最新法說會也意外下調全球半導體成長展望，使得加權指數高低點震幅達約 1500 點，短線科技股多有雜音因而引發市場資金調節，其中佔大盤成交量為大宗的電子類指數收盤價高低點震幅更接近 10%，本波回檔幅度仍在 5~10% 徘迴，時序進入美股超級財報週，Microsoft、Meta、Google 高喊擴大投資 AI，預期台股長線仍受惠於 AI 需求強勁，可望帶動台廠 AI 供應鏈上攻，相關概念股將成為今年科技股上漲動能。
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，根據統計 2016 年以來若在台股電子類股回檔時進場相關族群，分別持有 60、120 與 240 交易日 (即約 3、6 個月與 1 年)，電子指數平均將分別上漲 4.69%～14.69% 不等，以電子股為大宗的大盤也將雨露均霑，加權指數平均漲幅也將達 4%-11.06%；然若再聚焦臺灣創新科技指數表現更為出色，平均表現將分別來到 5.58% 至 17.94%，顯示創新科技爆發力動能更可觀，特別是領漲抗跌的優勢，不失為投資人穩健投資的好選擇。
臺灣創新科技 50 指數強勢領漲，有望再創新高
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60 交易日
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4.00%
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4.69%
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5.58%
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120 交易日
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6.89%
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8.96%
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10.26%
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240 交易日
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11.06%
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14.69%
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17.94%
資料來源：Bloomberg、臺灣指數公司，分別採臺灣加權指數、臺灣電子指數與臺灣創新科技 50 指數，自最新成立指數有回測資料 2015/10/19 至 2024/3/31，分別統計持有 60 交易日、120 交易日與 240 交易日。以上僅為標的指數成分股歷史資料回測結果，不代表本基金之未來績效保證。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。
投資在於未來的成長性，對於投資人來說，市場高低點不是重點，重要是前景看不看好，AI 是台股長多動能來源，2024 年台股有望進入獲利上修及評價上修的正向循環。近期為上市櫃企業第 1 季財報公布高峰期，業績表現與未來營運展望將成為市場關注焦點。張繼文指出，若想在長期投資勝出，選對標的比選擇時點更重要。對於長期表現強勢的電子股，尤其對於走在浪尖上的創新科技相關標的，更該勇敢把握優質資產「打折」的機會，因為從科技發展或國際情勢的宏觀角度來看，AI 等創新科技除了將成為美中角力引領的科技較勁新戰場，對於長期各產業發展也將帶來革命性的升級與影響，背後商機值得期待；其中台灣科技軟硬實力佔全球供應鏈的關鍵一席之地，相關投資機會料將吸引資金持續進駐，就算短期的回檔修正也無礙長期產業發展，這也是在下跌後進場，創新科技相關族群長期表現尤其亮眼的原因。
00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 經理人林怡君表示，00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 是全台首檔多元科技主題的股票 ETF，其追蹤指數「臺灣創新科技 50 指數」，精選 50 家最符合全球先進科技趨勢的台灣龍頭股票，涵蓋 10 個以上的全球創新科技主題，包括 AI、半導體、自駕車、5G+、元宇宙、區塊鏈、機器人自動化… 等多項最具成長潛力的創新科技主題篩選成分股，成分股以臺灣上市上櫃普通股為母體，篩選出符合營收、流動性、市值規模及 ESG 資訊揭露等標準，並首度使用「研發創新」為篩選原則之一、能率先掌握新科技浪潮下的投資機會。指數精神著重在「研發創新」，搭配股價動能及獲利能力等指標，再挑選出 50 檔股票，其中獨家指標「研發費用佔營收比重排除最差 25% 及小於 2%」更是直指科技股的核心，由於科技進展，產業結構創新的速度越來越快，研發費用支出占營收比重相對較高的公司，股價爆發力及長期上漲的潛力也較高，這類型的公司才能長期吸引資金不斷流入。研發費用是顯示企業積極創新動能指標，科技產業由於要不斷的研發進步，持續創新才能找到新的殺手級應用，並賺進更多的錢。因此大多把賺到的錢繼續投入在「研發」上，EPS 成長便帶動股價上漲，股價往往也更有表現機會。適合喜歡追求科技創新及搭上科技類美股的高成長列車的投資人。此外，00935 自 11 月掛牌以來總規模從成立時的新台幣 10 億元快速成長到 52.8 億，成為台灣股票型 ETF 中成長最快速者 *， 雖然 00935 剛成立規模不算太大，但成長相當快速，在這波由創新科技帶動的台股多頭行情下，00935 不只是受惠這波台股反彈行情，更代表愈發受到市場的肯定與重視。(* 資料來源：CMoney；* 資料期間：2023/11/1~2023/4/26)。
最後，林怡君提到，目前總體經濟與企業基本面向上趨勢尚未改變，儘管短線市況可能維持震盪，然在短期獲利了結的賣壓消化後，市場料將回歸長線投資價值，其中電子股尤其是創新科技領域中長期爆發潛力不容小覷，在這波 AI 熱潮下漲勢可期，欲加碼的投資人不妨趁難得的回檔機會，定期定額分批進場布局創新科技 ETF，一次打包台股多檔重要創新科技優質企業，建議可採單筆加定期存股做中長期布局，掌握創新科技趨勢財，長期成果會微笑。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
上述 ETF 基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊，請詳閱基金公開說明書。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。基金自上市日或上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司或所委任之基金銷售機構不接受本基金受益權單位數之申購或買回。本基金受益憑證上市或上櫃後之買賣成交價格應依臺灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有關規定辦理，且無升降幅度限制。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。投資人可至經理公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 或致電客服中心查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。【野村投信獨立經營管理】
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