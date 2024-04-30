【一分鐘看圖論市】通膨反覆，降息預期再度推遲
鉅亨研報 2024-04-30 11:06
美國第一季經濟成長下滑至近兩年單季低點，但通膨復燃、出現近一年來的首次單季回升，讓聯準會 (Fed) 今年內大幅降息希望日漸渺茫，市場對於今年經濟軟著陸的樂觀情緒也一併受挫。該項數據公布後，市場再度下修 2024 年降息幅度預期至 1 碼，且利率期貨反映市場認為直到 2024 年 12 月降息機率才過半。
科技巨頭揭財報，AI 雲端秀光芒
美國科技巨頭獲利多優於預期，除了雲端相關需求熱外，巨頭們普遍持續增加 AI 相關資本支出，也帶動 AI 龍頭 Nvidia(輝達) 及台積電的漲勢。截至目前標普五百指數科技股 Q1 盈餘優於預期的比例達 88%，延續自 2023 初的谷底翻揚的態勢。
全球金融市場重點回顧 (4/22~4/26)
【成熟市場】
- 美第一季國內生產毛額 (GDP) 放緩，但通膨出現升溫跡象
- 美國 Q1 GDP 初值成長 1.6%，為近兩年來單季最慢增速，遠低去年第四季的 3.4%，也不及市場預期的 2.5%。而令市場擔憂的是通膨方面，扣除食品和能源的核心 PCE 初值成長 3.7%，高於市場預期的 3.4% 與前值 2%，為一年來首次出現季比上升，凸顯通膨依然頑強難降。
- 美 3 月消費強勁，核心個人消費支出 (PCE) 物價指數仍黏著
- 3 月 PCE 年增 2.7%，高於市場預期的 2.6% 與前值 2.5%；扣除食品和能源的核心 PCE 年增 2.8%，高於市場預期的 2.6%，與前值持平。而 3 月的個人支出月增 0.8%，高於預期的 0.6% 與前值持平，顯示消費續強致使美國通膨頑強難降。
- 又一區域銀行倒閉，美國共和第一銀行 (Republic First Bank) 遭接管
- 美國共和第一銀行宣告倒閉，已被當地監管機構接管，成為美國今年首家倒閉銀行，根據當局數據，截至 1 月底，共和第一銀行擁有約 60 億美元的資產和 40 億美元存款，預計倒閉將使存款保險基金損失 6.67 億美元。
- 美股七雄財報接棒登場， Alphabet 與微軟財報報喜
- 科技巨頭 Alphabet 和微軟財報強勁，重振市場對人工智慧 (AI) 主導的科技牛市樂觀情緒。Alphabet 第一季獲利和營收優於預期，同時宣布首次派發股息以及宣布大規模股票回購計畫，推動其股價飆升、正式加入 2 兆美元俱樂部；而微軟則是在受惠 AI 與雲端需求暢旺，業績超乎預期。本週仍有蘋果、亞馬遜等科技巨頭財報即將公布。
【債匯金市】
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