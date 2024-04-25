對抗高利率環境，首選長期趨勢向上產業

野村腳勤觀點：

萬眾矚目的台積電 (TSMC) 法說會讓市場飽受驚嚇，主要在於公司下修了 2024 年全球半導體、全球晶圓代工以及車用市場等三大領域展望，整體半導體業復甦狀況不如先前樂觀。但即便如此，TSMC 仍維持 1 月時對於 2024 全年營收年增 21~26% 的目標不變，關鍵來自於對 AI 需求的樂觀展望。TSMC 上修了 AI 能見度至 2028 年，預估 2028 年 AI 營收將佔總營收超過 20%，年複合成長率 (CAGR) 超過 50%，這一切都來自於 COWOS 產能的持續上修，預計年底有望達到每月 3.2 萬片，2025 年底有望每月 6 萬片產能。這也透漏了一個現象，即便大環境不佳、高利率拖累半導體業復甦不均，但具備 AI 支撐的公司更具有底氣，足以繳出強勁的業績表現。

經理人視角：

2024 年基本上是溫和成長的一年（GDP 維持 3%、企業獲利成長 20%），電子業上下游庫存也在去年調整完成，已經為復甦打下良好的基礎，然而最大變數還是在於聯準會何時降息，目前來看高利率確實造成上半年消費性電子產品需求略顯疲弱，近期股價修正也多反映了降息時間點延後的風險。我們認為基於低通膨、經濟溫和成長，整年來看股市不會全面性大漲，也因此挑選高成長動能的選股策略顯得更為重要。TSMC 法說會提到了對先進製程與 CoWoS 封裝的樂觀看法，AI 需求在 2024 年仍是高度成長產業，也是相關半導體公司、AI 伺服器供應鏈維持營收成長的關鍵。我們認為基於去年 Q2 是營收獲利的谷底，加上下半年輝達 B 系列 GPU 量產、美超微及英特爾新 AI 平台推出，Q2 財報表現將會是關鍵，若是能夠朝著正向發展，有助於股價迎來新一波反彈。

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