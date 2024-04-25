美國微軟同意投資Yushan AI公司 2000萬美元⽤於發展離線版AI⼤模型

鉅亨網新聞中心 2024-04-25 13:40

隨著各國政府和機構對於資安問題的⽇益重視，離線型 AI 產品的發展逐漸浮上檯⾯。美國微軟公司近期除了積極發展 “終端” 開源⼩模型之 外，也決定投資⼀家具有美台背景的 Yushan AI 公司 2000 萬美元，Yushan AI 的⼤ 語⾔模型 (LLM) 具有 “離線操作、⼿機就能直接跑、去中⼼化、垂直領域與私有” 等 特性，對於各國政府⽇益上升的資安要求是個絕佳的解決⽅案。

近期美國眾議院⾏政長 Catherine Szpindor 要求美國國會移除微軟公司 Copilot ⼈ ⼯智慧服務，充分反映了全球各國政府在資訊安全⽅⾯的共同關注。美國網絡安全 辦公室認定，Copilot 服務可能導致內部資訊外洩⾄未獲批准的雲端服務，因此美 國眾議院決定對其 PC 設備採取必要限制措施。然⽽，這⼀挑戰不僅局限於美國政 府，其他國家的政府和機構也⾯臨類似的風險和考慮。

Yushan AI 產品對此提供了⼀個全⾯的解決⽅案，除了通⽤的 7b（70 億參數）⼤語 ⾔模型，也加強了對繁體中⽂及其它亞洲國家的語⾔的訓練，同時 Yushan AI ⽬前 也在訓練 1.5b，3b，13b 等語⾔模型，以利⽤於不同的硬體設備與場景，加上通過 使⽤離線⼈⼯智慧技術來處理敏感資訊，徹底解決了因連網⽽導致資訊外洩的風 險。這意味著政府和機構內部資訊不再需要上傳⾄任何外部服務，可在內部封閉環 境下操作 AI 產品以提升效率。

Yushan AI 的解決⽅案不僅可以在不同平台上離線運⾏，包括⼿機（如 iPhone 或 Android），筆記型電腦，Desktop 或私⼈區域網絡的服務器在斷網的環境下運 ⾏，並且提供了⾼度的靈活性，可靠性和可擴展性。Yushan AI ⼤語⾔模型，是⼀ 個可以在完全離線的環境下運⾏的 AI ⼤語⾔模型，為解決政府，⾦融機構，醫療 院所導入 AI 服務時資訊外洩問題提供了技術⽀持和保障。

Yushan AI 暨墨⽯資本（Inkstone Capital）董事長張義發表⽰：“我們瞭解資訊安 全的重要性，特別是對於政府和資訊敏感機構，如銀⾏，保險，醫療信息等多種⾏ 業⽽⾔，我們的解決⽅案不僅能確保敏感資訊的安全，同時也提供了⾼效率和準確 性，使其成為防⽌資訊外洩的理想選擇。” Yushan 離線 AI 的解決⽅案不僅可以解 決美國眾議院內部資訊外洩的問題，還可以為其他國家的政府和機構提供安全保 障，確保其敏感資訊不受外部威脅的影響。

在近⽇的⼀次會議中，Yushan AI 董事長張義發及其團隊與微軟⾼層進⾏了深入的 探討，共同探討了微軟對 Yushan AI 的投資以及使⽤ Microsoft Azure 服務的合 作。此次合作有望為 Yushan AI 取得 Microsoft Azure 雲算⼒的解決⽅案帶來更多 技術⽀持，並進⼀步鞏固微軟在⼈⼯智慧領域的佈局與地位。微軟繼投資歐洲 Mistral 開源 LLM 後奠定了 Mistral 為歐洲 OpenAI 的地位，⽽ Yushan Ai 除了讓 Microsoft 在 AI 佈局上補強了亞洲地區 LLM ⼤模型，同時也提供 AI 使⽤單位離線 AI 的選擇，⽽ Yushan AI 也將成為全球第⼀家獲利的 AI ⼤語⾔模型公司。

美國微軟投資 Yushan AI 的 2000 萬美元將被⽤於購買更多的算⼒來訓練各種不同參 數的離線 Yushan AI ⼤語⾔模型。這⼀舉措將幫助 Yushan AI 加速其離線⼤語⾔模型 的研發和優化，以滿⾜不同應⽤場景的需求。通過增加算⼒資源，Yushan AI 能夠 更深入地探索語⾔模型各種在離線環境的變體和參數組合，進⽽提升模型的性能和 智能⽔平。這將為 Yushan AI 在⾃然語⾔處理、語⾳識別等領域的應⽤提供更強⼤ 的⽀持，同時也有助於推動⼈⼯智能技術在語⾔理解和⽣成⽅⾯的進步。

圖: 業者提供

關於 Microsoft Azure： Microsoft Azure 是微軟的公⽤雲端服務平台，是微軟線上服務的⼀部份，⾃ 2008 年開始發展，2010 年 2 ⽉份正式推出，⽬前全球有 54 座資料中⼼以及 44 個 CDN 跳 躍點，並且於 2015 年時被 Gartner 列為雲端運算的領先者。

關於 Yushan AI： Yushan AI 是⼀家總部位於美國⻄雅圖與台灣，專注於提供離線 AI ⼤語⾔ Transformer 模型解決⽅案的技術公司。通過結合先進的⼈⼯智慧技術和離線處理 能⼒，Yushan AI 致⼒於為客⼾提供安全可靠的 AI 服務解決⽅案，解決因為連線 AI 可能導致資訊安全等重要問題。