AMSL執行長：沒理由不為已出售給中國客戶的設備提供服務

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-18 15:00

美國和荷蘭政府正就全球半導體顯影設備龍頭艾司摩爾（ASML）為中國客戶提供服務的問題進行談判，艾司摩爾執行長 Peter Wennink 周三（17 日）對此表示，沒理由不為已經出售給中國客戶的設備提供服務。

美國政府正試圖說服荷蘭等盟友，要提高中國自行製造先進晶片的難度。美國和荷蘭政府正進行有關談判，討論限制艾司摩爾為中國客戶在銷售禁令生效前採購的晶片製造設備提供維護等服務。

據《路透》報導， Wennink 周二說：「兩國政府之間已經進行了討論…… 當然，我們也有提建議」。「我認為，有一些事情需要政府討論，這是所謂國安利益的一環。」

不過，Wennink 也直言，沒理由不為已經出售給中國客戶的設備提供服務。

艾司摩爾財務長 Roger Dassen 則表示，在該公司未完成的訂單中，中國客戶訂單的比率大概是 20%。他還說，中國晶片製造商正在擴大成熟製程晶片生產。

「中國的需求強勁，因為他們的產能正在增加。」 Dassen 說，多年後中國佔全球市場的比重會更高，自給自足能力會增強。

《彭博》在 4 月 13 日披露，多名知情人士透露，美國近來施壓荷蘭、日本等盟國進一步限制中國獲得半導體技術的企圖受挫，荷日兩國都抵制這些額外限制措施，希望有更多時間評估現有出口限制的影響，並觀望誰將在美國 11 月總統大選中勝出。