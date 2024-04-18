鉅亨研報 2024-04-18 10:41

加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2024/4/17）

野村腳勤觀點：

重電產業可視為另類 AI 概念股

全球各國對於變壓器、配電盤等電力設備的需求大增，國內的重電族群也從內需導向的傳統產業，搖身一變成為外銷全世界的新興產業。我們看到 AI 資料中心耗電量驚人，美國未來 5 年的電力需求將以每年 1.8% 的速度成長（目前僅不到 1%），至 2023 年資料中心用電量將占全美總用電量 7.5%，成長 3 倍之多。台灣過去身為加工出口王國，無論是 69kv 以下的輸配電設備，還是 69kv 以上發電廠等級的大型變壓器，各類型電力設備需求皆可滿足，搭上這波 AI 順風車，相關公司除了未來數年內營運展望樂觀，更有望被市場以「AI 科技股」的評價來看待，在價值重估 (re-rating) 的過程中，將更進一步提升相關個股的股價天花板。

經理人視角：

大盤利多因素：

(一) 聯準會降息：通膨放緩趨勢明確、經濟軟著陸機率高，無論聯準會何時啟動降息，都應以利多視之

(二) 企業獲利上修：重量級科技公司將陸續召開 1Q 法說，在庫存去化接近尾聲的情況下將重啟成長動能

(三)AI 引領新趨勢：伺服器新平台推出及 AI 晶片需求增加，企業增加 AI 投資，科技股進入新多頭格局

大盤利空因素：

(一) 地緣政治風險：2024 美國舉行總統大選、中東地緣風險攀升，可能對全球金融體系構成威脅

(二) 降息時點未知：降息預期高，但時間點與幅度仍有不確定性，放大股市波動度

(三) 漲多修正壓力：AI 類股漲多後評價不算便宜，熱錢湧入使籌碼混亂，股價波動風險上升

降息時程延後不一定是壞事

儘管聯準會延後降息的雜音再起，台股也反映失望賣壓一度跌破 2 萬點關卡，但這些賣股的投資人可能忽略了一件事，美國就業市場熱絡、零售銷售強勁，顯示著美國經濟依舊保持韌性，年初以來「經濟硬著陸」的聲音逐漸消失，反而是「經濟不著陸」的看法更為普遍。現階段降息並非唯一刺激金融市場的因素，實際上降息原因也比何時降息更為重要，只要聯準會不是為了經濟衰退而降息救市，對金融市場的衝擊就不大，對台股也不至於有不利因素產生。我們認為經濟動能復甦以及 AI 需求不墜，才是延續台股多頭走勢的關鍵，近期陸續開始公布 3 月份財報，一些指標性的企業營運狀況依舊看到高速成長，整體產業趨勢的方向也並沒有改變，因此接下來 Q1 財報將是市場關注的焦點，只要成績不要太差，即便短線震盪也仍是進場佈局的時機。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper，2024/03/31 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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