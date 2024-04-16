【一分鐘看圖論市】美國CPI回溫，超乎預期
鉅亨研報 2024-04-16 10:21
通膨超乎預期，6 月降息期望落空
3 月通膨數據超出預期，FedWatch 顯示 6 月降息機率大幅降至 16%，全年降息幅度預期亦下降至 1~2 碼之間。數據公布後多位聯準會官員發表談話，無論是鷹派或者鴿派都對通膨高於預期感到關切，顯示 2024 年降息幅度可能少於 3 月點陣圖預估，聯準會官員將持續關注經濟與通膨數據發展。
歐洲降息更明確，不受聯準會影響
4 月歐洲央行會議決議維持基準利率不變，央行管委表示密切關注經濟數據；會後記者會拉加德提及：目前歐元區製造業依然疲軟；薪資上漲更加溫和，通膨將在波動後降向目標水平。市場解讀此為 6 月降息更明顯訊號。聯準會延後降息排程，也讓市場擔憂是否影響到歐洲央行降息決議，官員表示將 ECB 不會依賴聯準會決議，且對歐元走貶抱持開放態度，不會以匯率做為決議目標。
全球金融市場重點回顧 (4/8~4/12)
【成熟市場】
- 美國 3 月消費者物價指數 (CPI) 回溫，超出市場預期
- 3 月 CPI 年增 3.5%，不僅高於市場預期的 3.4%，也高於前值 3.2%，月增則是成長 0.4%，略高市場預期的 0.3%，但與前值持平；剔除食品與能源成本的核心 CPI 年增 3.8%，高於市場預期的 3.7%，與前值 3.8% 持平，月增則是 0.4%，高於市場預期的 0.3%，也與前值持平。投資人對最新通膨數據大失所望，6 月降息預期也明顯下滑。
- 美國 3 月生產者物價指數 (PPI) 放緩，略低預期
- 3 月 PPI 年增 2.1% ，低於市場預期的 2.2% ，不過高於前值 1.6%，按月來看增速為 0.2%，低於市場預期的 0.3%，也大幅低於前值的 0.6%；剔除食品與能源成本的核心 PPI 年增 2.4%，高於市場預期的 2.3% ，不過高於前 2.1%，按月來看增速為 0.2%，符合市場預期 ，較前值 0.3% 小幅回落。觀察細項關鍵分項有所緩和，商品價格進一步下滑，服務通膨也降溫。
- 歐洲央行按兵不動，暗示即將降息
- 歐洲央行主要三大利率－再融資利率維持 4.5%，存款利率維持 4% 的歷史高點不變，邊際貸款利率仍為 4.75%。並表示通膨放緩可望開啟寬鬆貨幣政策的大門，市場升高對歐洲央行 6 月首次降息的預期。
【新興市場】
- 中國 3 月消費者物價指數 (CPI) 疲軟，經濟復甦乏力
- 3 月 CPI 年增 0.1%，遠低於前月的 0.7％，也低於市場預期的 0.4％；生產者物價指數 (PPI) 年減 2.8％，連續 18 個月下跌，凸顯通貨緊縮仍然是經濟復甦的一大威脅，政府需要端出更多刺激措施。
【債匯金市】
- 伊朗攻擊以色列、中東情勢升溫，金價漲破 2,400 美元大關
- 投資人避險需求強勁，黃金現貨價格週五盤中一度上漲至 2419.79 美元，改寫歷史新高。
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