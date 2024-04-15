台股創高追還是回檔買？專家：選擇標的比時點更重要，「強勢高息股」成長爆發力可期
鉅亨研報 2024-04-15 13:42
全球股市龍抬頭，台股亦展現飛龍在天的氣勢，屢創新高並直逼二萬一千點，然而近期美國非農與 CPI 數據過熱均影響市場對聯準會降息預期，使得盤勢波動加大，這讓不少台股投資人陷入兩難：究竟該創高追、抑或等回檔買？此外，近年規模成長快速的 ETF 投資，究竟該選擇市值型追求資本利得，還是透過高股息型累積收益機會？
野村投信表示，台股長期向上，其實何時進場對長期表現差異不大，但選擇標的卻可以帶來成果的提升。根據統計，若在任一時間進場投資台股，分別持有 60、120 與 240 交易日 (即 3、6 個月與 1 年)，以市值型的加權指數平均而言都是正報酬，漲幅從 3.67% 至 14.92% 不等，表現不俗；若只有下跌才進場，平均漲幅則來到 3.8% 至 15%，投資成果略微提高但差異不大。就高股息型 ETF 如臺灣高股息指數，任一時間進場投資的平均漲幅也可望落在 3.54% 至 13.26%，下跌才進場之平均表現水準亦達 3.88% 至 13.84%，投資成果差異不大。然而，若選擇追求息利雙贏的「強勢高息股」，例如臺灣趨勢動能高股息指數，任一時間進場平均表現則來到 5.22% 至 21.14%，下跌才進場之平均表現亦為 5.49% 至 22.51%，明顯比單純市值型指數或高股息型指數表現勝出。
資料來源：Bloomberg、臺灣指數公司，2015/11/17-2024/2/29。本基金主要係採用完全複製法追蹤標的指數之績效表現為目標，然因基金必要費用、為因應申贖及指數調整等之相關交易、為維持曝險比例而從事證券相關商品交易及視特殊情形需要採最佳化複製法等因素，仍可能使本基金偏離標的指數之表現。以上僅為標的指數成分股歷史資料回測結果，不代表本基金之未來績效保證。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。
野村投信投資策略部副總經理張繼文進一步分析，台股長期向上，因此無論透過市值型 ETF 追求資本利得、抑或是高股息型 ETF 累積收益機會，長期而言表現都不錯，故若希望提升投資成果，選標的會比選時點來得更重要。以加權指數與臺灣高股息指數來看，其總報酬分別為 206.91% 與 203.19%，其中加權指數來自價格報酬 (資本利得) 的比重較高，臺灣高股息指數則主要來自股息報酬。然而，00944「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金）其追蹤指數「臺灣趨勢動能高股息指數」，為目前臺灣首檔透過「股價動能」與「股利息收」的雙指標篩選，不但同期間回測總報酬達 416.53%，比大盤或一般高股息指數更為亮眼，形同站在巨人肩膀上投資，若拆解報酬組成可發現來自股息報酬 (收益) 與價格報酬 (利得) 分別達 193.75% 與 222.78%，超前佈屬具股息與股價成長潛力之高息股，無論哪一塊報酬來源的表現，除了均勝過加權指數與一般高股息指數，且股息與利得大致各佔一半，論組成佔比也較為均衡健康。
00944「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金）經理人林怡君表示，懼高症是人類原始生存本能，在投資市場也是一樣；然而，投資台股參與的是台灣長期經濟發展成果，亦即公司長期獲利成長所帶動股價增值與累積股息的一個過程，因此如何篩選出具備「息利雙收」的優質公司，即便是在被動型 ETF 的投資領域中同等重要。00944 其追蹤指數：臺灣趨勢動能高股息指數，即是臺灣目前首檔透過「股價動能」與「股利息收」的雙篩選指標，用獨特的方法論 (Methodology) 來為台股投資人追求息利雙贏的機會。00944 將在 4 月 22 日至 24 日展開募集，預計 5 月 9 日掛牌上市，發行價格為新台幣 15 元，採取月配息，有助滿足投資人資金靈活運用的需求，又能兼顧高息成長契機。
資料來源：Bloomberg、臺灣指數公司，2015/11/17-2024/2/29。本基金主要係採用完全複製法追蹤標的指數之績效表現為目標，然因基金必要費用、為因應申贖及指數調整等之相關交易、為維持曝險比例而從事證券相關商品交易及視特殊情形需要採最佳化複製法等因素，仍可能使本基金偏離標的指數之表現。以上僅為標的指數成分股歷史資料回測結果，不代表本基金之未來績效保證。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
上述 ETF 基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊，請詳閱基金公開說明書。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。基金自上市日或上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司或所委任之基金銷售機構不接受本基金受益權單位數之申購或買回。本基金受益憑證上市或上櫃後之買賣成交價格應依臺灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有關規定辦理，且無升降幅度限制。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。投資人可至經理公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 或致電客服中心查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。【野村投信獨立經營管理】
指數免責聲明：「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 臺灣趨勢動能高股息指數 (簡稱「臺灣趨勢動能高股息指數」)」係由臺灣指數股份有限公司（臺灣指數公司）及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(櫃檯買賣中心) (以上機構合稱「合作單位」) 共同開發，並由臺灣指數公司單獨授權野村證券投資信託股份有限公司使用發行「基金」。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷「基金」，且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及 / 或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任，且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 創新科技 50 指數」係由臺灣指數股份有限公司（臺灣指數公司）及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 (櫃檯買賣中心) (以上機構合稱「合作單位」) 共同開發，並由臺灣指數公司單獨授權野村證券投資信託股份有限公司使用發行「基金」。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷「基金」，且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及 / 或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任，且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。
野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】
野村證券投資信託股份有限公司 ，110615 台北市信義路五段 7 號 30 樓，理財諮詢專線 02-8758-1568
本公司提供之新聞稿，均依照投信投顧會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範，若須重製或編製新聞稿，應以公司公開資料為主，不得誇大不實。 AMK01-240400069
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇