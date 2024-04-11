大盤勿追高，待回檔時低接長期趨勢股成長股

鉅亨研報 2024-04-11 10:25

加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2024/4/10）

野村腳勤觀點：

從 GB200 看巨大的散熱及重電商機

輝達新晶片 GB200 比起 H100，在大型語言模型推論效能提升高達 30 倍，主要因為 GB200 採用全新液冷式散熱，除了可提升效能，即便在高度運算負載下，也能以較佳能源效率的形式運作。液冷式散熱需求的提升，使得水冷板、風扇、水冷泵、冷卻液分配裝置 (CDU)、分岐管等所組成的散熱系統產值提升，GB200 的問世，可望對散熱廠商帶來新的成長動能。此外，設置傳統伺服器的標準機櫃耗電量約 4 瓩（kW），約等同於一個家庭住宅的用電功率，而設置一組 AI 伺服器機櫃的能源需求則是 20 倍的 80 瓩！在未來 AI 需求大增的情況下，加上美國的基建法案、台電強韌電網計畫，以及美國電網的汰舊換新需求增加，也將帶動重電設備需求。

經理人視角：

大盤利多因素：

（一）聯準會降息：通膨放緩趨勢明確、經濟軟著陸機率高，無論聯準會何時啟動降息，都應以利多視之

（二）企業獲利上修：重量級科技公司將陸續召開 1Q 法說，在庫存去化接近尾聲的情況下將重啟成長動能

（三）AI 引領新趨勢：伺服器新平台推出及 AI 晶片需求增加，企業增加 AI 投資，科技股進入新多頭格局

大盤利空因素：

（一）地緣政治風險：2024 美國舉行總統大選、中東地緣風險攀升，可能對全球金融體系構成威脅

（二）降息時點未知：降息預期高，但時間點與幅度仍有不確定性，放大股市波動度

（三）漲多修正壓力：AI 類股漲多後評價不算便宜，熱錢湧入使籌碼混亂，股價波動風險上升

大盤勿追高，待回檔時低接長期趨勢股

加權指數第一季總計上漲 2,363 點、漲幅 13.5%，相比全球主要國家股市表現居前，主要因高息 ETF 進場帶動超過 2,000 億元的買盤，加上輝達推出新一代 Blackwell 架構 GPU，力挺台廠 AI 供應鏈等利多消息刺激。不過台股在近期漲勢後，評價已經不算便宜，尤其是拉抬大盤權值股的股價漲多後，也面臨籌碼凌亂及震盪拉回的雜音，而我們認為在美國和台灣經濟保持韌性的前提下，接下來盤面的重心將回歸企業獲利展望，時間從 4 月中開始陸續公布財報，這將是檢視年初以來股價漲勢的重要成績單，以目前的預估來看，2024 年 Q1 台股獲利有望成長 25% 以上，且過去預估數字都是持續上修，企業獲利的表現將是支撐股價重拾上漲動能的關鍵。建議短線勿過度追高，這段時間股市若是震盪甚至拉回，反而提供進場點機會，長線則以高成長性的趨勢成長股布局為主。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper，2024/03/31 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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