高股息ETF成分股都一樣？00944創新的篩選法，找出強勢又高息的潛力股
鉅亨研報 2024-03-29 11:12
繼 00939 與 00940 熱賣後，台股市場意外掀起一波「吃豆腐」運動，亦即因為不少高股息 ETF 成分股相似度高，因此產生「先上車等抬轎」的風潮，但這也讓這些熱門成分股在近期價格出現大幅波動。喜歡長期存股領息的投資人，難道都要侷限於類似的產品中，有沒有更穩健且獨特的選擇呢？
野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，市面上高股息 ETF 大多「以息為本」，也就是在成分股篩選機制上聚焦股利率，為了追求高股利率還使用股利加權，因此容易出現「誰的股利率高就入選或重押」的情況。有別於此，即將於 4 月 22 日至 4 月 24 日募集的 00944「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金），其追蹤指數 - 臺灣趨勢動能高股息指數 - 採用綜合雙指標，也就是除了「股利指標」之外，更加入台灣罕見但在全球投資圈廣被採用的「動能指標」。由於使用獨特雙指標與篩選流程，00944 追蹤指數的 50 檔成分股與目前台灣熱賣高股息 ETF 追蹤指數持股低重疊，重疊個股數量僅落在 9-21 檔，換言之 00944 有超過一半以上的成分股是有別於市場的獨門強勢高息股，另外 00944 所追蹤的指數的個股權重也較為平均，這樣的模式除了擁有更多機會、同時也可以降低單一持股比重過大所可能造成的大幅震盪風險。
臺灣趨勢動能高股息指數 (50 檔成分股) vs. 市場熱賣之高股息 ETF 追蹤指數持股比較
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臺灣高股息指數
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MSCI 台灣 ESG 永續高股息精選 30 指數
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臺灣科技優息指數
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臺灣精選高息指數
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臺灣優選高成長股息指數
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臺灣高息動能指數
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重複檔數
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18
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9
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21
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20
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21
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15
資料來源：臺灣指數公司，CMoney、各家投信網站，2024/3/19。
黃宏治進一步說明，所謂的「動能指標」，係採用「還原收盤價占最近 52 週還原收盤價最高點之比例」，愈高代表該個股的股價表現愈強勢。在「股利指標」方面，追蹤指數除了檢視「確定股利率」(每年 5 月)，更在 11 月成分股定審時加入「預估股利」創新做法，即採用 FactSet 預估該公司未來每股盈餘 (EPS)，再乘上該公司過去 3 年平均股利發放率) 來提前卡位股利潛力股。透過上述兩種與眾不同的篩選方法，精選出 50 檔同時具備「趨勢動能」與「高息潛力」的成分股，有利於未來股價表現及股利發放；當中個別成份股權重配置依照兩個指標的加權平均，因此成分股分散且不單押，透過「動能指標」x「股利指標」打造全天候投資策略，並且每年 2 次成分股檢視與調整，確保個股能維持「動能」且符合「高息」的標準。
野村臺灣趨勢動能高股息 ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金）經理人林怡君分析，根據臺灣指數公司的長期回測數據顯示，臺灣趨勢動能高股息指數自 2015/11/17 至 2024/2/29 累積總報酬達 416.53%，年化報酬達 21.9%，遠勝過主要指數同期間年化水準，例如加權指數 14.48%、臺灣高股息指數 14.32% 與 MSCI 台灣 ESG 永續高股息精選 30 指數 14.97%，同時波動度還能相對較低、相對抗震 (如下表)，代表與眾不同、低重疊的獨門「強勢高息股」，可望提供更高投資效率的高股息機會。展望未來，全球資金行情有助股市多頭延續，台股也屢創新高、氣勢如虹，但隨著愈來愈多新發行 ETF 的加入，在標的挑選上除了考量報酬潛力或配息多寡外，更須留意選股模式的「獨特性」與成分股的「低重疊」，除了減少受到熱門成分股大幅震盪的影響，以期在盤勢波動時相對抗震、趨吉避凶，獨特低重疊的成分股也可望在大盤上漲時脫穎而出，締造相對穩健的長期表現。
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臺灣趨勢動能高股息指數
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台灣加權指數
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臺灣高股息指數
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MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數
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累積報酬
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416.53%
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206.91%
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203.19%
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217.90%
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年化報酬
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21.90%
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14.48%
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14.32%
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14.97%
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年化波動度
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13.70%
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15.33%
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14.42%
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13.36%
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報酬 / 波動
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1.60
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0.94
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0.99
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1.12
資料來源：臺灣指數公司，Bloomberg，回測期間為 2015/11/17-2024/2/29。本基金主要係採用完全複製法追蹤標的指數之績效表現為目標，然因基金必要費用、為因應申贖及指數調整等之相關交易、為維持曝險比例而從事證券相關商品交易及視特殊情形需要採最佳化複製法等因素，仍可能使本基金偏離標的指數之表現。以上僅為標的指數成分股歷史資料回測結果，不代表本基金之未來績效保證。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。本資料僅供專業理財顧問人員參考，需配合專人說明使用，不得直接交付一般投資大眾。
00944「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金）基金小檔案
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證券代碼
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00944
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募集期間
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4/22~4/24
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ETF 基金簡稱
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野村趨勢動能高息
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預計掛牌日
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5 月 9 日
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追蹤指數
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臺灣趨勢動能高息指數
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發行價
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15 元
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最低申購價
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新臺幣 15,000 元
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指數調整頻率 / 時間
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每年 2 次，5、11 月的第 7 個交易日為審核基準日
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成分股檔數
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50 檔
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個股權重上限
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10%
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配息頻率
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月配息
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指數殖利率
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指數過去五年平均殖利率約 7.34%
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首次配息時間
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預計 7 月首次除息 (實際領息日預計在 2024 年 8 月)
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基金經理費用
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每年 0.4%
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保管費
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每年 0.035%
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經理人
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林怡君
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風險報酬等級 *
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RR4
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銷售機構
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富邦證券、國泰證券、統一證券、永豐證券、中國信託證劵、元大證劵、華南永昌證劵、凱基證劵、群益金鼎證劵、元富證劵、兆豐證劵、國票證劵
資料來源：臺灣指數公司、野村投信；資料日期：2024/03/26。 * 此為投信投顧公會針對基金之淨值波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製，係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高，此風險級數僅供參考，不宜作為投資唯一依據。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
上述 ETF 基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊，請詳閱基金公開說明書。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。基金自上市日或上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司或所委任之基金銷售機構不接受本基金受益權單位數之申購或買回。本基金受益憑證上市或上櫃後之買賣成交價格應依臺灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有關規定辦理，且無升降幅度限制。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。投資人可至經理公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 或致電客服中心查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。【野村投信獨立經營管理】
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