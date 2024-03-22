美科技股創高不敢追？定期定額創新科技ETF一次就能彎道超車！
鉅亨研報 2024-03-22 09:55
台股上週突破 2 萬點大關後，高檔震盪消化獲利賣壓，加權指數仍守在 10 日及 5 日均線之間，考量美林牛熊指數尚未過熱，美股仍保持多頭格局，且 AI 和半導體類股表現相對強勢，只要台灣半導體族群強勢整理、大盤稍作整理後，仍有機會再攻上 2 萬點大關。而從基本面來看，最新的景氣燈號分數已經轉為綠燈、領先指標及同時指標也走揚，進一步顯示經濟現況持續改善，此外半導體產業也全面復甦，台積電、聯發科 2 月營收成長並不意外，而 AI 概念股如廣達、緯創、緯穎等，2 月營收亦繳出月增、年增成長的優異成績單，雖然有風聲說輝達新晶片推出後，出現短期砍單的現象，但這不代表 AI 晶片的需求減少，我們認為 AI 趨勢仍然明確，只要企業營收及獲利成長的速度跟得上股價漲幅，就有助於漲多後估值偏高類股，股價進行稍做整理後，創新科技族群將可望持續再向上攻堅，建議投資人不妨以單筆或定期定額方式，持續瞄準創新科技主題商機，以享有創新科技趨勢長期帶來的投資競爭力。
Nvidia GTC AI 技術大會在 3/18 登場，國際科技大廠及台廠將參與，次世代超級運算 GPU B100 亮相，晶片功耗瓦數不斷提升，有助加速催化 AI 滲透率，AI 伺服器 GPU 隨缺料緩解將季放量成長，有利供應鏈營運發展，AI 相關議題再次受到市場熱烈討論，創新科技概念股將受惠。此外，AI 伺服器的計算能力不斷增加，耗電量也是倍數成長，功率需求從以往的 500W 至 800W，跳升為 1,200W 至 1,600W，這導致美國電力需求驟增，未來每年的電力需求將以 1~2% 的速度增加，長久下來將對美國電網的穩定造成巨大壓力，這也是為什麼近幾年美國對於變壓器 (重電) 的需求增加得這麼快，AI 的發展絕對是一大關鍵。而台灣在此趨勢下，預計生產高壓變壓器的廠商將最為受惠，而且在台灣也只有少數廠商可以生產，容易形成寡占競爭。當然不只是高壓變壓器，整個變壓器市場都受惠於需求增加而蓬勃發展，從數據上來看，2023 全年台灣變壓器外銷美國金額增加至 1.8 億美元，年成長超過將近 2 倍，只要 AI 繼續發展，未來還是會持續成長。另一方面，Apple 收購加拿大新創公司 DarwinAI，該公司主要核心關鍵技術在於神經網路模型更小、更快，研判該收購將有助於未來 Apple 在 AI 領域的發展。
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，AI 投資浪潮持續席捲股市，其中科技股無論在表現或議題熱度上在今年以來一枝獨秀，以美股為例，NASDAQ 指數開年兩個月以來屢創新高，截至 2 月底總報酬來到 7% 以上。在台灣想參與美國科技股盛宴的投資人，除了複委託或海外券商，其實未必需要捨近求遠，可考慮投資與美國科技股連動大的台灣科技股標的，像是臺灣創新科技 50 指數，透過定期定額的方式分批布局，有助緩解股市懼高症，同時又參與到科技投資長線報酬潛力。
張繼文進一步分析，根據統計，自 2015 年底以來，若每月月底定期定額投資美國那斯達克綜合指數的表現不俗，定期定額一年、三年與五年的平均表現分別達 18.03%、30.26% 與 57.16%；身處台灣的投資人未必需要望洋興嘆，若聚焦在新科技相關股票主題、有台版 QQQ 之稱的臺灣創新科技指數，定期定額一年、三年與五年的平均表現則更可望提升至 20.93%、43.40% 與 90.91%，亦即論報酬潛力來說，臺灣創新科技 50 指數更具動能。
野村臺灣創新科技 50 ETF(00935) 經理人林怡君指出，台灣科技公司與歐美科技大廠關係密切，此相關性亦反映在股市表現上；然而就股市市值來說台股則相對淺碟，因此若相關投資題材的外溢效應出現時，臺灣科技股表現可望比美國科技股更為活潑。當前全球 AI 新科技浪潮勢不可擋，未來應用在各領域的新科技商機仍具龐大成長潛力，科技股勢必是接下來投資組合不可或缺的一塊。因此，想參與美股科技持續強勢的創高行情，不妨透過定期定額克服「股市懼高」心理，同時在標的選擇上也未必需要捨近求遠，用聚焦在新科技相關股票主題，例如臺灣創新科技 50 指數，就能輕鬆掌握科技投資的爆發力。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛 (原：NN (L)) 、晉達、野村基金(愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
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