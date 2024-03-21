盤勢震盪提供布局趨勢成長股的好時機
鉅亨研報 2024-03-21 09:37
加權股價指數近 6 個月價量表現：
野村腳勤觀點：
AI 的應用正在遍地開花
今年輝達在 GTC 大會將 AI 的應用面做了更深更廣的探索。在硬體應用部分，輝達發布「Project GR00T」人形機器人基礎模型，黃仁勳稱這是 AI 和機器人技術的下一波浪潮，此外輝達宣布將與比亞迪合作，涵蓋 AI 訓練、汽車製造及車載運算，比亞迪將以輝達的 AI 基礎設施來訓練自駕 AI 模型。而在軟體應用部分，輝達已推出數十種企業用的生成式 AI 微服務，包含：AI 模型技術（NIM）、用來調整的工具（NeMo 微服務），以及可微調和部屬模型的基礎建設（DGX Cloud）。企業可透過這些服務，在自家平台上打造和部署客製化 AI 應用。目前 AI 算力的軍備競賽仍在進行，但隨著 AI 應用遍地開花，AI 應用者的潛力正逐漸被世人關注。
經理人視角：
大盤利多因素：
（一）終端庫存去化順利：即便是壓力最大的幾個科技次產業，預期第二季庫存也會回到健康水準
（二）AI 開啟新盛世：AI 產值未來 3~5 年高速成長，企業增加 AI 投資，股市進入新多頭格局
（三）聯準會降息：經濟軟著陸機率仍高，無論聯準會何時啟動降息，都應以利多視之
大盤利空因素：
（一）地緣政治風險：地緣政治緊張局勢加劇，將可能對全球金融體系構成威脅
（二）匯率波動：聯準會政策預期反覆使美元指數震盪，對出口型產業獲利形成變數
盤勢震盪提供布局趨勢成長股的好時機
本週市場聚焦輝達 GTC 大會，新一代平台 Blackwell 非常激勵人心，相較於上一代 Hopper 架構的晶片，無論是在推論能力或是能耗上都有顯著提升，可大幅降低雲端服務業者的能源消耗和營運成本。另外本次 GTC 大會也看到了更多 AI 應用層面的推廣，趨勢上 AI 正從雲端往邊緣（Edge）端擴散，對於半導體的需求以及先進封裝、ABF 等廠商將帶來正面助益，算力的提升對於水冷式散熱的需求也將看到大幅成長。雖然近期大盤在創高後面臨籌碼凌亂、震盪拉回的壓力，但我們研判美國經濟軟著陸機會大，且 AI 帶動的效應延續美股漲勢，台股有望在美股帶動下持續吸引資金進入，股市拉回反而是提供進場點的機會。長線上建議以趨勢成長股為主要布局標的，如：AI 伺服器設計組裝與零部件、HPC、ASIC/IP、IC 設計、散熱解決方案與電源零組件供應，另外摺疊手機元件受惠於滲透率持續增長，傳產中的重電、綠能等出口相關類股也可望有所表現，拉回可留意。
各期間績效表：（％）
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