【一分鐘看圖論市】日本春鬥初步結果大好，再添消費經濟動能
鉅亨研報 2024-03-19 10:21
日本最大聯合工會 Rengo 公布 2024 年春鬥 * 初步結果，針對大型企業 ** 調薪幅度達到 5.28%，調整幅度是自 1991 年以來，近 33 年來最大的一次。自 2021 年疫情解封後，日本零售銷售年增率已達 23 個月正增長，未來隨著薪資大幅調整，有望提振內需消費並帶動消費支出成長，極大幫助日本內需市場及經濟發展。
通膨仍黏著，降息時程持續觀察
美國 2 月消費者物價指數 (CPI) 高於預期，為連續第三個月高於預估值，壓抑聯準會 6 月降息預期。市場將關注聯準會 3 月 FOMC 會議點陣圖，是否改變原來全年降息三碼的看法。
全球金融市場重點回顧 (3/11~3/15)
【成熟市場】
- 美國 2 月 CPI 再度反彈，通膨仍具黏性
- 2 月 CPI 月增 0.4%，高於預期 0.3%，能源價格月增 2.3%，食品價格持平；核心 CPI 月增 0.4%，OER 價格雖放緩但仍月增 0.4%，扣除房租的核心服務月增 0.5%。與去年同期比較，2 月 CPI 年增率由前月 3.1% 升至 3.2%，核心 CPI 年增率由前月 3.9% 降至 3.8%。
- 美國 2 月零售銷售雖不如預期，但仍算強勁
- 2 月零售銷售月增 0.6%，低於預期 0.8%，不過 13 個產業中有 8 個產業成長，其中建材商店和汽車經銷商增幅最大，其他銷售變化不大；核心銷售月增與上月持平。2 月零售銷售年增率由 0% 回升至 1.5%，核心銷售年增率由 2.3% 放緩至 2.2%。
- 日本春鬥初步結果大好，平均加薪 5.28%
- 日本工會總聯合會 (Rengo) 宣布，2024 年針對大型企業平均加薪幅度為 5.28%，加薪幅度不僅遠高於 2023 年的 3.8%，更創下 33 年來的最高水準。市場後續關注，這個結果是否足以推動日本央行在 3/18-3/19 利率會議進行 2007 年以來首次升息。
- IEA 上調原油需求， 布蘭特期油觸及 4 個月新高
- IEA 最新月報，上修 2024 年全球原油每日平均總需求量至 1.032 億桶，下修平均每日供給量至 1.029 億桶。主因為看好美國石化業需求增加及估 OPEC + 減產延長至年底。
【新興市場】
- 中國 2 月樓價加速下滑，負面財富效應恐危及消費
- 官方資料顯示，2 月份中國房價年增 - 1.4%，跌幅近乎 1 月份的兩倍，月增 - 0.4%。負面財富效應 (房價修正) 恐影響消費，使得 5% 的經濟成長目標面臨挑戰。
- 中國 2 月新增貸款及社融轉跌且低於預期
【債匯金市】
- 美國 CPI 公布後，美元指數、美債殖利率上揚，金價回落
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