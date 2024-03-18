【量大強漲股整理】迎接GTC大會下，受惠股可留意誰?

鉅亨研報 2024-03-18 17:50

台股加權指數，開高震盪走高，終場上漲 81.61 點收在 19386.92 點，成交量 4228 億元。

看一下三大法人: 外資買超 58.49 億元；自營商賣超 17.39 億元；投信買超 29.23 億元；三大法人合計買超 70.34 億元。

昨美股四大指數漲跌互見，僅費半上漲，市場等待鮑爾聽證會，以評估後續聯準會的政策走向，OPEC + 延續減產措施，引起市場對需求疲弱的擔憂，原油期貨下跌 1.54%，不過昨美股 AI 族群仍保持強勢，(SMCI-US)美超微，大漲 18% 突破前高，輝達 (NVDA-US)，上漲 3.6% 再創新高，(2330-TW) 台積電 ADR 也同步上漲 3.26%，帶動台股今天跳空開高百點之多，再創波段新高，來到 19453.85 點大關，但因後續買盤力道縮手，台股開高一路震盪，最終漲幅收斂，終場收漲 81 點，今日雖收小黑 K，但未出現爆量回檔，視為漲多的修正，無礙多頭格局延續，籌碼面，外資已連四日買超，買超逾 561 億元，有望帶動台股持續攻高。

而 PA(2455-TW) 全新，有不錯表現，上漲 + 4.14%，續創波段新高，來到 190 元大關!

這些 MWC 黑馬受惠的網通、PA 通通領先預告，會員領先布局，事後驗證!

台股更在在權值股回神的情況下，強勢個股仍將保持多頭輪動格局。

迎接 GTC 大會受惠股有誰? 選股方向該鎖定誰?

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師