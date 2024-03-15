聯邦投信保守看Q2景氣 投資長：部分獲利了結不追高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-15 10:13

台股短線高點來到 20113 點，聯邦投信投資長吳裕良表示，近期在晶圓代工供應鏈、AI 概念股與高息 ETF 成分股不斷有新資金簇擁下持續創高，但台股本益比已經衝上 23.4 倍，明顯高於 10 年平均的 16.5 倍，指數殖利率更來到 3% 以下，僅 2.84%，價值面明顯不具吸引力。

在次產業方面，吳裕良說明，今年以來樞紐產業與先進封裝產業分別上漲 43.4% 與 32.1%，除了漲勢驚人外，券商分析師紛紛採用明年、甚至後年的獲利預估來給予更高的目標價，對於股市中期的發展風險提高。

另外，持續受到追捧的新 ETF 募集活動，也讓股市不斷地有新投入資金，因此，在價值面吸引力不高之際，台股短線仍有很強勁的表現。

雖然美國聯邦貨幣政策會議表態今年一定會降息，但台股已出現超過三千點或兩成的明顯漲幅，並未出現過明顯修正，而今年第二季是景氣相對低點，吳裕良認為，第二季的展望相對保守。