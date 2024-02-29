日股衝高4萬點，七武士開創日股神牛新紀元！
鉅亨研報 2024-03-12 12:46
日股衝高 4 萬點，七武士開創日股神牛新紀元！
2024 年日本股市持續受到外資青睞，高盛證券最近提出一組與美股「七巨頭」媲美的日本「七武士」（Seven Samurai）概念，有別於美股七巨頭全數集中在科技產業，日本七武士代表日本工業的不同部門和尖端科技產業，凸顯日股在各主要產業皆有卓越表現的企業引領日股本波多頭氣勢，顯示日股衝破 4 萬點後，日股七武士預告未來將有更大的上漲空間，加上日本通縮改善、政策積極改革，以及今年春鬥加薪幅度估創 31 年最大，日股續漲力道強勁，建議投資人可分批進場或定期定額介入，掌握日股未來的上漲行情。
超級比一比：美股「Magnificent 7」vs. 日股「Seven Samurai」
科技七雄撐起美股半片天，七武士成為日股中流砥柱
「七武士」包括三菱商事株式會社（Mitsubishi）、「股神」巴菲特青睞並擁有的汽車製造商豐田（Toyota）和速霸陸（Subaru），以及 4 家半導體行業公司，包括大日本 Screen（Screen Holdings）、愛德萬測試（Advantest）、迪斯科（Disco Corp）和東京威力科創（Tokyo Electron），高盛「七武士」主要是根據股票流動性高，在 2024 年和過去 12 個月中，均表現良好，並且自 2020 年以來，沒有出現虧損，從汽車巨頭、綜合商社到半導體新貴，以這些公司為首，日本企業股價的攀升帶動了日經指數的反彈，甚至接近了 1989 年的歷史高點。「七武士」之名則是來自黑澤明的同名電影，也是為了與帶動美股上漲的「絕地 7 騎士」作為對應。
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，2024 年美股和日股同步創下歷史新高，但相比之下美股漲勢多由科技七雄所推動，也令不少投資人擔心美股僅靠少數科技股撐場面的走勢不夠健康；反觀日股漲勢相對均勻穩固，股市體質仍然健康。TOPIX 指數 2024 年延續著 2023 年各個產業齊漲趨勢，此為典型的大多頭行情。此外，日本最大工會同盟日本勞動組合總連合會（Rengo）說，旗下成員要求平均加薪 5.85%，為 1993 年來最多，初步結果預定 3/15 公布，顯示大幅加薪已是篤定之事，有望為日銀退出負利率政策作法鋪路。
日股走出漲勢均勻的最強牛市
七武士領日股重返榮耀，多頭百花齊放
野村基金 (愛爾蘭系列)- 日本策略價值基金經理團隊指出，日本企業獲利強勁，特別是在提高生產效率和成本控制方面的努力，致使日企盈餘及獲利率雙雙攀升到歷史高點，此外，企業持續進行的結構性改革顯著(加速實施庫藏股、提高股利發放)，推升股東權益報酬率(ROE)、股價淨值比(P/B Ratio) ，使得日股仍享有價值重估(Re-Rating) 空間，日圓眨值以及日本央行寬鬆貨幣政策的支撐日股牛市，未來日本企業若實現更高的資本效率，其企業獲利估值將可望進一步增長。
在資金方面，自 2023 年初至 2024 年 3 月海內外資金持續流入日股，創 2014 年以來最快速度，推升日股估值。根據世界銀行的數據，在 34 年前的上一個高峰時期，日本股市總市值佔全球股市的 37%，超過了美國的 29%。受惠於日元貶值，當前日本大型和中小型企業獲利處於創新高紀錄。此外，而日股新潮流 - 半導體部分，野村基金 (愛爾蘭系列)- 日本策略價值基金經理團隊進一步指出，由於美國對中國實施的技術封鎖，使得中國加大投資半導體產業的力度，因而需要大量半導體設備，使得日本廠商漁翁得利，日本半導體表現強勢，在全球半導體材料市場中，日本企業的市佔率超過 5 成，隨著 AI 掀起的投資熱潮，半導體產業已儼然是全球投資人關注的焦點，在全球各國加速投入半導體製造，對生產設備需求將不斷增長，半導體設備相關企業便成了在此波投資熱潮中率先受惠的族群，根據九州經濟產業局彙整的工業生產動向顯示，2023 年日本九州 IC 產額年增 24.0% 至 1 兆 1,533 億日圓，連續第 3 年呈現正增長，年產額更是自 16 年來首度衝破 1 兆日圓大關，也激勵日本半導體相關股的表現強勁、並持續引領日股漲勢，日本智庫九州經濟調查協會預估未來十年將持續創造逾 20 兆日圓的經濟效益，並繼續助攻日本半導體族群重返榮耀，顯示日本半導體產業因為 AI 新商機出現，加上日本政府大力鼓勵本地半導體產業投資，使得整個日本半導體產業欣欣向榮，獲利倍增且跳脫傳統價值股的評價模式「企業獲利增幅大於股價增幅」，將持續推升日股再創新高。
在貨幣政策方面，建議投資人正面看待終將到來的「日銀貨幣政策正常化」，因為這代表日本正式擺脫長期通縮環境，經濟不再是一潭死水，而經濟環境已改變，則長期以來的超寬鬆政策也不再合適，必須回歸正常化，因此對日本經濟與股市反而是項利多。此外即便日銀退出負利率，但日本利率仍與美國、歐洲的利率水準存在極大差距，因此日圓並無法維持長期升值走勢。基於上述邏輯，日圓匯價並不存在持續大幅升值動能，只要日圓匯價趨於穩定，對於日本股市短線干擾消失，日股仍會恢復向上走勢不變。團隊認為 4 月以後日銀貨幣政策可能出現調整，屆時若使日股出現短期震盪或回檔，反而是提供投資人一個良好的長線進場加碼時機，建議投資人視己身風險承受度分批或定期定額布局日股並中長期持有。建議在投資日股時，不妨優先考慮在地日本專業操作團隊，因為日本「經濟復甦是全面性的」，加上日本市場較為封閉，投資更需要在地化分析，精確的產業篩選，才能精準把握具爆發性、有轉機、新創題材的企業，迎接日股榮景，為投資人帶來更多加乘效果。
野村基金 (愛爾蘭系列)- 日本策略價值基金績效
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累積報酬 (%)
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3 個月
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6 個月
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1 年
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2 年
|
3 年
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I 股日圓
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14.37
|
19.52
|
44.33
|
61.06
|
75.99
|
同類型平均
|
10.96
|
12.42
|
30.96
|
38.46
|
42.04
|
四分位排名
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
I 股美元避險
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15.83
|
22.77
|
51.94
|
73.55
|
89.97
|
同類型平均
|
11.17
|
12.87
|
29.05
|
30.34
|
29.41
|
四分位排名
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
資料來源：Lipper；資料日期：2024/2/29 (成立至今績效 I 股日圓是以成立日期 2009/8/26 計算，I 股美元避險是以成立日期 2013/4/9 計算)。股份累積報酬以買入價並按總收益以原幣別作再投資計算。同類型係採理柏環球日本股票分類。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛 (原：NN (L)) 、晉達、野村基金(愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
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上述基金可能對不同計價幣別進行一定程度之避險，投資人將承擔基金投資標的對不同計價幣別之匯率波動風險。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。
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