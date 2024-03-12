【一分鐘看圖論市】無懼火熱非農數據，FED高機率6月降息
鉅亨研報 2024-03-12 11:28
儘管 2 月非農失業率意外上升，但考量非農新增就業人口增加 27.5 萬，高於預期的 20 萬人，結合強勁的勞參率以及較弱的時薪增速，顯示出經濟溫和成長和通膨放緩的跡象。從最新 CME 數據來看，非農就業數據公布後，市場依舊押注 FED 將於 6 月啟動降息 (57% 機率不變)。隨著利率風險逐漸下降，風險性資產可望持續受惠。
美股有七騎士領軍創高，日股靠七武士重返榮耀
2024 年日本股市持續受到外資青睞。高盛證券最近提出一組與美股「七巨頭」媲美的日本「七武士」。有別於美股七巨頭全數集中在科技產業，日本七武士則包含汽車巨頭、綜合商社到半導體新貴，凸顯日股在各主要產業皆有卓越表現的企業引領日股本波多頭氣勢。
全球金融市場重點回顧 (3/4~3/8)
【成熟市場】
- 美國 2 月非農新增就業大增，惟失業率意外上升
- 2 月非農新增就業 27.5 萬人 (預期 20 萬)；每小時薪資月增 0.1%(預期 0.2%、前值 0.5%) 勞參率 62.5%(預期 62.6%、前值 62.5%)，失業率年增 3.9%(預期 3.7%、前值 3.7%)意外上升。
- 鮑爾鴿聲嘹亮，稱距離降息降息不遠了
- FED 主席鮑爾赴參議院作證，鬆口今年可能降息 (at some point)，並指出美國經濟健康且強勁成長。對比 2 月初受訪時表示「不認為決策者對今年利率預測會『大幅』改變」(等同暗示降息 3 碼)，「更肯定」FED 今年即將降息的預期。
- ECB 維持利率不變，行長拉加德暗示 6 月可能降息
- 行長拉加德表示，預估通膨將在 2025 年重返 2% 目標，ECB 正在謹慎地為今年稍晚的降息做好準備，6 月啟動降息似乎越來越確定。
- 日本東京通膨再次升溫，3 月升息機率高達 8 成
- 東京 2 月 CPI 年增 2.6% 為 3 個月來最高，扣除生鮮食品的核心 CPI 年增 2.5%；1 月工人名義現金收入年增 2%(預期 1.2%)，隔夜指數掉期利率 (OIS) 顯示 3 月 BOJ 升息機率高達 8 成。
- 川普超級星期二大獲全勝，「川拜」對決幾乎成定局
- 川普拿下 1031 張黨代表票，距離提名門檻只差不到 200 票，對手海莉 (Nikki Haley) 宣布退出但未表示支持川普；拜登拿下 1527 票，且黨內沒有競爭對手。
【新興市場】
- 台股 3/8 盤中達 2 萬里程碑，台積電「一個人的精彩」
- 加權指數今年以來漲約 2000 點，台積電貢獻約 1656 點 (股價 593->784)。截至 3/8，台積電 ADR 新高 149.2 美元，市值 7739 億美元已超越禮來(Eli Lilly) 排名全球第九。
- 中國兩會：沒有經濟火箭筒，5% 經濟增長目標充滿挑戰
- 2024 年「5%」GDP 增長以及「3%」赤字率目標，然而報告未再提及「房住不炒」，加上沒有低基期保護、財政刺激力度又不足，5% 看似務實但實則充滿挑戰。
【債匯金市】
- 美元指數、美債殖利率下滑，金價持續創新高
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